A sunat la numărul de urgență, după ce a auzit gluma comediantului. „Mulți au ridicat mâna”

Un bărbat care se afla în public, la unul dintre cele mai recente spectacole ale lui Ahmed, a sunat la 911 pentru a se plânge de glumele făcute de comediant. Bărbatul a spus că s-a simțit deranjat de faptul că Ahmed a întrebat publicul cine este din Orientul Mijlociu.

„Foarte mulți oameni au ridicat mâna. Apoi a întrebat de unde mai exact. S-a răspuns Irak, Iran, Pakistan, de aici, de acolo. Apoi a spus „E grozav. Putem face mica noastră organizație teroristă”, a povestit spectatorul, potrivit CNN.

Pe de altă parte, Ahmed a scris un mesaj pe Twitter despre acest incident și a precizat faptul că bărbatul care a sunat la 911 nu i-a înțeles gluma. „Nu am spus niciodată, „Putem face organizația noastră teroristă”.

Here’s the actual 9-11 call made about me. For the record the caller misquoted my joke. I never said “We can start our own terrorist organization”. @OTHComedyClub https://t.co/KPkzAsVsZN