A murit Roland Mesnier, cel mai cunoscut patiser al Casei Albe. Francezul a produs delicatese pentru cinci președinți | FOTO

Mesnier a fost angajat la Casa Albă în 1979, când președinte era Jimmy Carter în 1979. Celebrul patiser s-a pensionat în 2004, când SUA erau conduse de George W. Bush.

Roland Mesnier a murit vineri „în urma unei scurte boli”, a anunțat Asociația de Istorie a Casei Albe pe site-ul său.

Mesnier era recunoscut că, în cei 27 de ani petrecuți la Casa Albă, nu a servit niciodată același fel de mâncare de două ori, notează BBC.

Roland Mesnier și-a început cariera într-un restaurant dintr-un sat francez. Apoi, el și-a câștigat reputația în marile hoteluri din Paris, Hamburg, Londra și Insulele Bermude.

El a fost angajat la Casa Albă de către Prima Doamnă a SUA, Rosalynn Carter, pe care a cucerit-o cu deserturile sale.

„Am amintiri atât de frumoase cu Chef Mesnier”, a scris, pe Twitter, Hillary Clinton, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite.

I have such fond memories of Chef Mesnier. He loved making people smile with his beautiful creations, including his famous gingerbread houses at Christmas. He will be missed! https://t.co/bH7D3EYUZa pic.twitter.com/ZArekMMo6r