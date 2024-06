A început în Rusia procesul jurnalistului Wall Street Journal, acuzat de spionaj pentru CIA. SUA susțin că este ținut ostatic

A început în Rusia procesul jurnalistului american, corespondent al publicației Wall Street Journal. Acuzat de spionaj pentru CIA, stă de mai bine de un an după gratii. Iar judecarea lui se face cu uşile închise.

Oficialii de la Casa Albă susțin că este vorba despre o înscenare, iar jurnalistul este ținut ostatic pentru a fi dat la schimb cu infractori ruși, afați în închisori din Occident.

Presa rusă și câțiva jurnaliști internaționali au fost lăsati să intre în sala de judecată pentru câteva minute. Dar li s-a interzis orice discuție cu deținutul. Procesul se desfășoară la Ekaterinburg, un oraș din Urali, unde jurnalistul Evan Gershkovich a fost arestat în urmă cu 15 luni.

Emma Burrows, The Associated Press: „A fost arestat în timpul unei călătorii pentru un reportaj, în martie 2023, la un an după ce președintele Vladimir Putin și-a trimis trupele în Ucraina. Gershkovich, angajatorul său, Wall Street Journal și guvernul SUA neagă toate acuzațiile aduse.”

Mai exact, rușii susțin că jurnalistul american că ar fi colectat informaţii secrete despre o uzină de tancuri din regiunea Ekaterinburg.

John Kirby, Consiliul Naţional de Securitate: „Evan Gershkovich a fost prezentat astăzi (miercuri) în instanță pentru începutul a ceea ce considerăm că nu este altceva decât un proces fals. O spun din nou, Evan nu a fost niciodată angajat de guvernul Statelor Unite. Evan nu este un spion. Jurnalismul nu este o crimă. Rusia nu a reușit să justifice motivul pentru care îl ține în continuare în detenției pe Evan. La fel ca în cazul lui Paul Whelan (soldat canadioano - american), Evan este pur și simplu folosit drept monedă de schimb.”

Emma Burrows, The Associated Press: „Putin a sugerat la un moment dat că (Evan Gershkovich) ar putea fi dat la schimb pentru un asasin rus, reținut în Germania. Dar oficialii susțin că acest lucru poate avea loc numai după ce Gershkovich va fi condamnat, ceea ce este aproape sigur că se va întâmpla, având în vedere că nici 1% dintre inculpații din Rusia nu scapă de condamnare.”



Vladimir Putin a vorbit despre schimbul dintre asasinul FSB prins în Germania și jurnalistul de la Wall Street Journal în interviul lui Tucker Carlson, din luna februarie.

Vladimir Putin: „Am făcut atâtea gesturi din bunăvoință ca am ajuns la fundul sacului. N-a fost nimeni care să ne răspundă în asemenea manieră. Totuși, teoretic, nu excludem să-l eliberăm.”

În vârstă de 32 de ani, Evan Gershkovici este primul jurnalist american reţinut în Rusia sub acuzaţia de spionaj de la sfârşitul Războiului Rece. Fiu al unor emigranţi sovietici şi crescut în New Jersey, Gershkovich vorbește fluent rusă. Înainte de a se angaja la publicația americană Wall Street Journal, el a mai lucrat și pentru agenția franceză de știri AFP.

