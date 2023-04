A crezut că mănâncă o vafă cu afine, dar s-a îngrozit când și-a dat seama ce era, de fapt

Un bărbat a rămas uluit după ce a descoperit că vafele cu afine pe care le mâncase nu erau ceea ce credea el că sunt. El a împărtășit descoperirea sa pe Reddit, scrie Daily Star.

”După ce am mâncat două dintre aceste vafe pe care le credeam cu afine, m-am dus să încălzesc mai multe și atunci am văzut că pachetul era, de fapt, cu vafe simple. Am mâncat mucegai”, spune bărbatul.

Postarea a strâns 140.000 de reacții într-o singură zi

În imaginea atașată postării, el arată vafele mucegăite care pot fi ușor confundate cu un fel de afine. Postarea a strâns peste 137.000 de voturi pozitive și 6.300 de comentarii într-o singură zi.

Bărbatul a oferit ulterior mai multe informații despre gafa sa. ”Sincer, au fost mai mulți factori care m-au făcut să nu observ: mă uitam la televizor, am mâncat-o cu sirop de arțar, era întuneric”.

