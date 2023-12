A crezut că are simple dureri de stomac, însă în realitate avea ceva ce a șocat și medicii. Ce se afla lângă intestinul ei

Pe parcursul a zece zile, femeia în vârstă de 37 de ani a dezvoltat o durere ciudată în abdomen, precum și balonări care i-au provocat un mare disconfort. În consecință, realizând că are nevoie de îngrijiri medicale, femeia s-a îndreptat spre spital, experții medicali efectuând o ecografie, iar acestora nu le-a venit să creadă ce au găsit, scrie Mirror.

New England Journal of Medicine a relatat că femeia creștea un făt „normal” în interiorul cavității abdominale, care se află între stomac și intestin. Acest lucru este cunoscut sub numele de sarcină ectopică, care, în mod tragic, duce aproape sigur la pierderea copilului. Cu toate acestea, în mod miraculos, medicii au reușit să aducă pe lume copilul la 29 de săptămâni, iar în trei luni, mama și nou-născutul au fost externați.

Eforturile chirurgilor au fost uluitoare, având în vedere că bebelușul se dezvolta într-un ritm rapid în cavitatea peritoneală, care este zona care conține organele vitale, cu placenta atașată de partea superioară a pelvisului. Sarcinile ectopice sunt rare, dar apar atunci când fătul începe să se dezvolte în trompele uterine, care au rolul esențial de a transporta ovulele de la ovare la uter.

Pe măsură ce sarcina avansează, acestea se pot rupe, ceea ce duce, din păcate, la „evadarea” fătului în cavitate. Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt foarte mici, doar una din 30.000 având loc în abdomen. Șansa de a pierde copilul în acest caz este de până la 90%. Iar cei care supraviețuiesc au o șansă din cinci de a avea malformații congenitale sau leziuni cerebrale.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 12-12-2023 22:16