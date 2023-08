Cum și-au dat seama medicii, într-un final, că femeia care venise să se opereze de hernie este însărcinată. „Avea burta mare”

Doctorii se pregăteau să o opereze de hernie abdominală, dar în cele din urmă, femeia a născut o fetiță. Spitalul a început o anchetă după cele întâmplate. Și poliția face verificări pentru a vedea dacă este vorba despre o culpă medicală.

Femeia are 35 de ani și a ajuns la spitalul de urgență din Târgu Jiu la data de 19 august, cu dureri în zona abdomenului. Din ce spune conducerea spitalului, a fost consultată de un medic care, prin palpare, a diagnosticat o hernie strangulată. Femeii nu i s-a făcut, însă, o ecografie, pentru că medicului i s-a părut că n-ar fi relevantă, după cum a declarat ulterior în fața comisiei de anchetă.

Mihaela Țicleanu, purtător de cuvânt SJU Târgu Jiu: „La momentul în care femeia s-a prezentat în unitatea de primiri urgențe, a fost solicitat medicul chirurg pentru consultul interdisciplinar. A consultat-o. Se palpează, de obicei, din ce ne-a transmis medicul chirurg, aceasta e modalitatea prin care se diagnostichează această afecțiune, eventrația abdominală supraombilicală. O ecografie nu ajută. Potrivit medicului chirurg, o ecografie nu ar fi fost relevantă pentru acest diagnostic și a considerat că nu e nevoie de ea”.

Deși a palpat-o în zona abdominală, medicul nu a realizat că femeia are în pântece o sarcină ajunsă la termen. Femeia a rămas în spital, cu dureri. Așa că, după trei zile, medicii au decis să o opereze, la fel, fără să îi facă o ecografie. Când pacienta era complet anesteziată, pe masa de operație, doctorii au descoperit bebelușul și a fost chemat de urgență un medic ginecolog. În cele din urmă, femeia a născut o fetiță și atât mama, cât și bebelușul, sunt acum la terapie intensivă.

Spitalul a început o anchetă internă după cele întâmplate.

Dumitru Vienescu, managerul SJU Târgu Jiu: „Medicul niciodată nu o să spună că greșește sau nu. Acesta e rolul acestei comisii de anchetă internă, care va verifica dacă aceste proceduri și protocoale au fost respectate. Comisia va fi cea care va spune concluzia finală, dacă s-a respectat sau nu procedura”.

În cele nouă luni de sarcină, femeia a fost și la medicul de familie.

Ana Slivilescu, medicul de familie al pacientei: „A trecut pe la cabinet cu fetele, are două fete gemene cu probleme ale soțului, dar ea niciodată nu ne-a spus că are ceva probleme, că vrea să fie luată în evidență, nici nu știu dacă a urmat tratament, dacă a luat anticoncepționale”.

Din ce a povestit medicilor, femeia nu ar fi bănuit că este însărcinată.

Vecină: „Îi grăsuță și avea o burtă mai mare. Avea, că o durea locul unde avea. Se gândea că are vreo gâlcă, o tumoră, am greșit, nu tumoră, nimic deosebit. Am aflat acum că a născut. Surpriză, surpriză bună, plăcută”.

Femeia mai are acasă două fiice adolescente.

