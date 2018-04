8.000 de ruși au manifestat, la Moscova, după blocarea serviciului de mesagerie Telegram

Autorizată de către Primăria Moscovei, manifestaţia a reunit în centrul capitalei circa 8.000 de persoane, potrivit poliţiei şi organizatorilor, o cifră relativ mare pentru o adunare a opoziţiei. O manifestaţie similară împotriva restricţiilor asupra Internetului a reunit doar o mie de persoane la Moscova în august 2017, informează AFP, citat de Agerpres.

#Moscow rally against internet censorship quickly became anti-Putin demo pic.twitter.com/AsULym56ee

Manifestanţii purtau pancarte cu sloganuri antiguvernamentale şi drapele ruseşti, scandând uneori „Putin este un hoţ'' sau „Nu rămâneţi tăcuţi'', potrivit jurnaliştilor AFP la faţa locului.

Navalnîi s-a adresat apoi mulţimii, mulţumindu-i cofondatorului Telegram, Pavel Durov, pentru că a înfiinţat mesageria criptată, apreciată de numeroşi ruşi. Durov a calificat manifestaţia ca fiind „fără precedent'', într-un text publicat pe reţeaua socială Vkontakte la adresa manifestanţilor. „Energia voastră schimbă lumea'', a afirmat el.

More photos from today's #protest in #Moscow, #Russia, in support of free #internet:https://t.co/nTgmRqwm3T pic.twitter.com/40AnkJQJMx