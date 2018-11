74 de morţi, noul bilanţ al victimelor incendiului din nordul Californiei

Numărul persoanelor decedate în incendiul care afectează în prezent California a ajuns la 74, iar cel al persoanelor date dispărute a depăşit 1.000, relatează The Guardian.

Asta în condiţiile în care vineri numărul raportat al persoanelor decedate fusese de 63, iar cel al persoanelor dispărute de 631. Cele opt persoane decedate au fost descoperite tot în jurul oraşului Paradise, locul cel mai afectat de incendiu.

Foto: Cutii de bere arse

Până în momentul de față, incendiul a distrus aproximativ 12.000 de clădiri, majoritatea locuinţe, alte câteva mii fiind încă ameninţate.

Foto: Persoană decedată în cartierul Holly Hills din localitatea Paradise

Weekend-ul acesta, este anticipată o înteţire a vântului.

Foto: O locuinţă rămasă neatinsă de incendiu

Potrivit The Guardian, doar 40% din incendiu este menţinut sub control, iar autorităţile au identificat o a doua cauză a izbuncirii lui - cauză încă neprecizată.

Sâmbăta, preşedintele Donald Trump este programat să ajungă pentru a se întâlni cu familiile celor afectaţi de incendii. Într-o declaraţie pentru Fox News, Donald Trump a pus incendiul pe seama gestionarii proaste a pădurilor.

Foto: Preşedintele Donald Trump urcă la bordul avionului Air Force One pentru a se deplasa în California

Absolutely TERRIFYING video of California woman (Rebecca Hacket) driving through the raging fire: https://t.co/EaM72VTJq1 @joerogan pic.twitter.com/eiKYVthFmN