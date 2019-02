7 morţi şi 32 de răniţi într-un accident de autocar. Cele mai multe victime sunt copii

Dintre pasagerii decedaţi trei erau adulţi şi patru copii. De asemenea, dintre cele 32 de persoane spitalizate 23 sunt copii.

Autocarul, care transporta un grup de copii însoţiţi de câţiva adulţi, se îndrepta din Smolensk spre Kaluga şi aparţinea unei firme private. Grupul de copii, membri ai ansamblului "Colibri", se ducea la Kaluga pentru a participa la un concurs internaţional de muzică şi dans.

Bus overturned while en-route from the city of Smolensk to Kaluga https://t.co/xjYNfY6eg1 pic.twitter.com/fMy5tiUFj1