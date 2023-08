400 de incendii de vegetaţie fac ravagii în Columbia Britanică. Canada trimite armata să lupte cu flăcările

Anunțul a fost făcut duminică de premierul Justin Trudeau, în timp ce provincia vestică se confruntă cu flăcări ce au pus peste 35.000 de persoane sub ordin de evacuare, relatează BBC şi Reuters, citează news.ro.

Aproape 400 de incendii de vegetaţie fac ravagii în Columbia Britanică.

Două incendii uriaşe din regiunea Shuswap au fuzionat peste noapte, distrugând case şi alte clădiri.

În sud, circulaţia către oraşul Kelowna, situat pe malul apei, a fost restricţionată, iar fumul incendiilor din apropiere a învăluit lacul Okanagan.

Oraşul este situat la aproximativ 300 de kilometri est de Vancouver şi are o populaţie de aproximativ 150.000 de locuitori.

Incendiile au carbonizat deja case în West Kelowna, un oraş din apropiere cu 36.000 de locuitori.

La sute de kilometri mai spre nord, un alt incendiu uriaş continuă să se îndrepte spre oraşul Yellowknife.

Termenul oficial de evacuare a oraşului - capitala provinciei Teritoriile de Nord-Vest a expirat vineri.

Un oficial local a declarat mai târziu în acea zi că aproape toţi locuitorii au plecat, fie cu maşina, fie cu avionul.

Aproximativ 19.000 din cei 20.000 de locuitori ai oraşului au fost evacuaţi. Autorităţile au declarat că 39 de pacienţi au fost mutaţi dintr-un spital către alte facilităţi alternative vineri seara, aceştia fiind ultimii oameni care au fost evacuaţi din oraş.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau has announced that the country's armed forces will be deployed to tackle the ravaging wildfires in British Columbia.

Click on the ???? to know more:https://t.co/3l6hoO3C5F#ABPLive #Canada #wildfire #JustinTrudeau #columbia pic.twitter.com/iYn7yIRJDT