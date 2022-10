40 de persoane au murit în urma exploziei de la o mină din Turcia. Alți 15 muncitori sunt încă blocați VIDEO, GALERIE FOTO

Vineri seară, o explozie s-a produs la mina TTK Amasra Muessese Mudurulu, din provincia Bartin, de pe coasta Mării Negre. 110 muncitori lucrau acolo.

Ministrul de Interne Suleyman Soylu a transmis, sâmbătă, că 40 de mineri au fost declarați decedați.

Alți 11 mineri sunt răniți și se află în spital, în timp ce alți 58 au reușit să iasă nevătămați, pe propriile puteri, potrivit The Independent.

Autoritățile spun că explozia s-a produs la 300 de metri sub pământ, cel mai probabil cauzată de gazul metan inflamabil din mină.

„Suntem în Amasra încă din primele minute ale exploziei care a avut loc la 300 de metri sub pământ. Continuăm să lucrăm cu instituțiile relevante și cu organizațiile de stat”, a spus primarul din Bartin, Cemal Akin.

Echipe de salvare, ambulanțe, prietenii și familiile muncitorilor au mers de urgență la mină.

#BREAKING

????????????An explosion occurred in a coal mine in #Bartin province of #Turkiye

Rescuers were involved in the scene pic.twitter.com/EujoeGZ2bL