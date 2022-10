Explozie într-o mină din Turcia. Peste 100 de muncitori au fost prinși în subteran

Pompierii și multe echipe medicale se află la fața locului în Bartin, Turcia, după ce a fost raportată o explozie într-o mină.

Explozia a avut loc la 300 de metri sub pământ, spun oficialii. Cauza exploziei nu este încă cunoscută.

Deflagrația subterană a avut loc la Direcția instituției turcești a cărbunelui Amasra, în jurul orei 18.15, ora locală.

O serie de persoane prinse sub dărmături au fost ridicate în siguranță.

Primarul Recai Çakır a spus: „11 din 87 de muncitori au fost scoși din mină”.

Un miner le-a spus reporterilor după ce a fost salvat: „Am ieșit prin propriile mele mijloace. A fost o explozie puternică”.

Erau aproximativ 115 muncitori în subteran când s-a auzit explozia, a spus Haber Yurt, reprezentant al companiei.

#BREAKING

????????????An explosion occurred in a coal mine in #Bartin province of #Turkiye

Rescuers were involved in the scene pic.twitter.com/EujoeGZ2bL