4 morți și 143 de răniți, în urma ploilor torențiale din Taiwan

Centrul şi sudul insulei au fost afectate de inundaţii care au paralizat fabricile şi terenurile de culturi ca urmare a întreruperii curentului şi blocării a numeroase drumuri, potrivit Centrului de gestionare a dezastrelor şi urgenţelor, citat de EFE, informează Agerpres.

Our military & first responders have left no stone unturned in the rescue & relief operations in the flood affected areas. A big thank you to the heroes of #Taiwan! pic.twitter.com/NlyYtQX0Sj