3 morți și 11 răniți, după atacul armat din Florida. Legătura dintre victime și atacator

Focurile de armă au întrerupt comentariul meciului, în fundal se aud ţipete. Poliţia a intervenit în scurt timp şi l-a găsit mort pe atacator. Se pare că acesta s-a sinucis.

Principalul suspect este David Katz, un tânăr de 24 de ani din Baltimore, cunoscut în lumea gamerilor. Victimele sale sunt alţi doi pasionaţi de jocuri video care au 19 şi 21 de ani.

„Sunt trei persoane decedate la faţa locului. Una dintre ele este suspectul, care şi-a pus capăt zilelor", a declarat, într-o conferinţă de presă, şeriful Mike Williams.

National Football League (NFL), Liga Naţională de Fotbal American, a declarat într-un comunicat că este „şocată şi profund întristată de tragedia oribilă" din Jacksonville.

BREAKING NEWS!!!

SHOOTING AT MADDEN 19 Tournament while LIVE. BLOOD CURDLING SCREAMS.

PRAY FOR EVERYONE #Madden19 #shooting #Tournament #madden #Pray pic.twitter.com/a93azR7aw8