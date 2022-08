25 de ani de la moartea prințesei Diana. Detalii despre cumplitul accident în care și-a pierdut viața „prințesa inimilor”

Deși a trecut un sfert de secol de la dispariția ei, oamenii nu au uitat-o. Încă din weekend au început să depună flori la locul unde a avut loc accidentul.

Lady Diana, una dintre cele mai influente personalităţi feminine ale secolului XX, a murit în 1997, într-un accident de mașină, la Paris.

Tot atunci și-a pierdut viața și iubitul ei, Dodi Al Fayed, fiul unui miliardar egiptean, alaturi de care Diana încerca să-și refacă viață după divorț.

Două decenii și jumătate mai târziu, medicul care a ajuns primul la locul tragediei își amintește cu groază scena. A venit să se reculeagă la locul accidentului.

Frederic Mailliez, medicul care a ajuns primul la locul accidentului: „M-am îndreptat către mașină. Am deschis ușa să verific. Erau patru oameni. Ea era inconștientă și avea dificultăți în a respira. I-am pus masca de oxigen și a început să respire puțin mai bine. A căpătat puțină energie, dar nu a putut spune nimic”.

Accidentul a avut loc la capătul unei curse nebune prin capitala Franței. Puțin după miezul nopții, după ce au luat cinat la „Ritz”, Diana şi Dodi al Fayed au părăsit hotelul pe uşa din spate, încercând să evite paparazzi.

Mașina cu șofer, în care se afla și un bodyguard, a fost urmărită de un grup de fotografi. Într-un pasaj din zona Place de la Concorde, autoturismul s-a izbit de unul dintre pilonii de beton, cu 180 de kilometri pe oră.

Frederic Mailliez, medicul care a ajuns la locul accidentului: „A fost un șoc enorm să aflu că acolo este Prințesa Diana și că a murit. Imediat după aceea am început să mă gândesc: "Am făcut tot ce am putut pentru a o salva? Mi-am făcut corect treaba? Și da, nu aș fi putut face altceva”.

Medicii au încercat ore în șir să o resusciteze, dar, în cele din urmă, în dimineața zilei de 31 august, la ora 4.00, a fost declarat oficial decesul.

Vestea că cea supranumită „prințesa inimilor” nu mai este a transmis un fior pe tot mapamondul. Doar la poarta palatului unde locuise au fost depuse peste un milion de buchete de flori.

Regina Elisabeta a II-a: „Era o ființă excepțională și talentată. În vremuri bune și rele, ea nu și-a pierdut niciodată capacitatea de a zâmbi și de a râde, nici de a-i inspira pe alții cu căldura și bunătatea ei. Am admirat-o și am respectat-o pentru energia și angajamentul ei față de ceilalți și, mai ales, pentru devotamentul față de cei doi băieți ai săi”.

William și Harry duc misiunea mamei loc mai departe

Imaginea celor doi copii care își conduc mama pe ultimul drum a impresionat întreaga lume. Acum, William și Harry încearcă să ducă misiunea Dianei mai departe, prin campanii menite să-i ajute pe cei sărmani și bolnavi.

Amintirea ei va rămâne vie pentru totdeauna pentru că era o figură idilică. Cu toate acestea, era foarte nefericită, dar misiunea sa era aceea de a avea grijă de alți oameni.

Drept urmare, „prințesa copiilor” și „regina inimilor” este imaginea care va rămâne în memoria tuturor, dincolo de amintirea sa ca persoană.

Diana Spencer s-a căsătorit în 1981 cu prințul Charles, moștenitorul tronului Regatului Unit. A fost o figură nonconformistă, în contrast cu rigiditatea celorlalți membri ai casei regale. A fost îndrăgită pentru implicarea sinceră și plină de empatie în acțiuni caritabile.

Când mulți credeau că virusul HIV se ia prin atingere, a ținut de mână bolnavi de SIDA și a mers în Angola pentru a milita împotriva folosirii minelor anti-personal, care au schilodit numeroși oameni, inclusiv copii.

Anul acesta, în iulie, Lady Di ar fi împlinit 61 de ani.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 30-08-2022 07:48