20.000 de oameni au cerut în stradă, pentru a cere independența Scoției. VIDEO

Premierul Nicola Sturgeon, care conduce Partidul Naţional Scoţian (SNP), şi-a luat angajamentul să aducă la cunoştinţa publicului proiectele sale cu privire la un nou referendum asupra independenţei, „atunci când termenii Brexitului vor fi clari", informează AFP, citat de Agerpres.

Thousands on the sunny streets of #Edinburgh #AUOBEdinbugh singing “what do want ? #Independence when do we want it? #now “ #indyref2 pic.twitter.com/f0K1NZZxQJ

Marea Britanie trebuie să părăsească Uniunea Europeană la 29 martie, în baza unui referendum la care scoţienii au răspuns „nu".

Edinburgh covered in Saltires as Scottish independence supporters march through the streets of the capital.

Do you think Scotland should be an independent country?

