176 de persoane au fost evacuate după ce un avion a fost cuprins de flăcări pe pistă, în Coreea de Sud. FOTO & VIDEO

Avionul companiei Air Busan, care venise de pe aeroportul internaţional din Gimhae, la sud-est de Busan, şi se îndrepta spre Hong Kong, a luat foc în jurul orei locale 22:30 (13:30 GMT), incendiul afectând coada avionului, a informat agenţia de presă sud-coreeană Yonhap, relatează AFP.

În total 169 de pasageri şi şapte membri ai echipajului au fost evacuaţi cu ajutorul toboganelor gonflabile, a spus Yonhap, fără a oferi informaţii suplimentare cu privire la cauza incendiului.

New video of the moment Air Busan A321 was evacuated shortly before the fire engulfed the aircraft. Fortunately due to the quick reaction of the crew there was little fire, only smoke at the rear of the aircraft. https://t.co/a4HG85DYpk pic.twitter.com/5dPAjrZRDK



Pompierii au raportat trei persoane rănite uşor în timpul evacuării.

Incendiul a fost stins după circa o oră de la incident.

