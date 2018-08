16 morţi în accidentul rutier din Bulgaria. Un autocar cu turişti a căzut de pe serpentine

Doliu naţional luni în Bulgaria în urma unui cumplit accident rutier. Cel puțin 16 oameni au murit și 27 au fost răniţi, după ce un autocar care transporta turiști bulgari într-o excursie la o mănăstire s-a răsturnat și a căzut într-o râpă pe un drum de munte.

Un accident de autocar a făcut sâmbătă după-amiază 16 morţi pe un drum cu serpentine din apropiere de Svoghe, localitate din nord-vestul Bulgariei, a anunţat ministrul de interne, Valentin Radev.

Patru vehicule ar fi fost implicate în accidentul produs în jurul orei 17.00, pe un drum de munte, cu serpentine, în apropierea trecătorii Iskar, din nord-vestul Bulgariei.

"Pe la 17.30 am ajuns acolo, noi mergeam de la Sofia la Svoghe. Am oprit la locul accidentului. Era groaznic. Am vrut să ajutăm, dar nu prea aveam ce face. În ultimul an, au tot fost accidente în zona aceasta. Șoseaua este foarte proastă" , spune un martor

Ambulantele au dus răniţii în stare gravă la spitale din Sofia, oraş aflat la 20 de kilometri de locul accidentului.

"Un accident extrem de grav, cu multe, multe victime... Șase persoane sunt internate la spitalul de urgență Pirogov. Patru sunt în stare critică şi sunt pregătite pentru intervenții chirurgicale”, declară Kiril Ananiev, ministrul Sănătăţii

"Au suferit răni și traumatisme de toate felurile. Pentru că autobuzul s-a răsturnat, avem pacienți cu răni la membre și traumatisme de torace și abdomen. Avem și un pacient cu traumatism la coloană vertebrală. Probabil că trebuie să așteptăm 24 de ore până când vom putea să dăm informații exacte despre starea pacienților", spune un chirurg de la spitalul Pirogov.

Agențiile de presă străine, care au transmis știrea, remarcă întreținerea proastă a șoselelor din Bulgaria și parcul de mașini învechit. Vecinii noștri de la sud înregistrează anual sute de morți din cauza accidentelor rutiere.

