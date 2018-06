10 răniți, pe aeroportul din Frankfurt, după un incendiu puternic

Potrivit autorităților aeroportuare, citate de AFP, incendiul a izbucnit la remorcherul care transporta spre poarta de plecare un aparat de zbor al Lufthansa, un Airbus A340-300, conform Agerpres.

La bordul avionului, gol în momentul incendiului, urmau să se îmbarce pasageri pentru un zbor spre oraşul nord-american Philadelphia. Din cauza fumului şi flăcărilor, aeronava nu a mai putut să decoleze.

At the airport in Frankfurt, a pushback ignited while pushing the aircraft out of the stand. It is Lufthansa (Star Alliance Livery) A340-313 D-AIFA. So far, there is no known extent of damage and how severe the flames could damage the nose of the aircraft.