Salvarea tinerilor pe care părinții i-au părăsit, iar statul i-a aruncat în stradă

Pentru că, în 30 de ani, statul român nu a găsit o cale pentru a-i ajuta pe tinerii care ies din centrele de plasament la majorat, câțiva tineri din Brăila au găsit o soluție.

Sunt doar 4, dar au pus pe roate o fundație și îi ajută să se orienteze în viață, să se integreze social și profesional.

Deocamdată locuiesc într-un fost cămin de nefamiliști dat de Primărie, care are nevoie de reparații majore. Cele urgente au fost făcute pe datorie. ''Inspectorul Pro'' a fost la ei în casă și le știe povestea.

Au fost părășiți de mici, în centre de plasament, de cei care le-au dat viață. Iar la 18 ani au fost încă o dată abandonați. De această dată de un stat infirm, incapabil să le ofere sprijin și protecție. După majorat, Edi a ajuns pe un vapor. Iar Alina a dormit ani întregi pe străzi.

Reporter: Ai fost în centru înainte?

Alina: Da, la Protecția Copilului, de-acolo ne-a dat afară pe străzi.

Reporter: La 18 ani?

Alina: Da, da. Am dormit pe unde am apucat. Pe la gară, pe la blocuri, pe stradă.

Toată lumea le-a întors spatele. Iar salvarea acestor tineri din Brăila a venit de la o fundație din oraș. Nu este un adăpost, ci o punte de tranzit către o viață independentă. Aici învață să se întrețină singuri. Gătesc, fac curățenie, devin responsabili. Își găsesc o slujbă. Și, în final, o locuință.

La fiecare pas au sprijinul celor patru angajate ale Fundației Lumina, un ONG care își are sediul într-un fost cămin de nefamilișți, cu camere mici și băi comune.

Carmen Neacșu, psiholog de profesie, a preluat conducerea Fundației în 2012, fără să știe ce o așteaptă. Blocul nu avea nici căldură. Plouă prin acoperiș. Totul arăta jalnic.

Datoriile la utilități se ridicau în 2012 la aproape 40.000 de euro. În acel moment, erau în centru 40 de tineri care nu aveau unde să se ducă. Carmen Neacșu a simțit că are o misiune și a început lupta pentru supraviețuire. Din sponsorizări, a plătit o parte din datorii, după ce a bătut la zeci de uși.

Carmen Neacșu: "În momentul în care mă duc să port o discuție și posibilul sponsor îmi spune nu , nu mă simt învinsă. Plec cu fruntea sus și îmi spun că pierderea este a lui".

Cum nu este adepta mâinii întinse, în 2014 a înființat un atelier de croitorie - în regim de unitate protejată pentru persoanele cu dizabilități. Și astfel a încheiat o colaborare cu furnizorul de apă, care a acceptat ca datoria să-i fie plătită în lavete de pânză, folosite de societate în laboratoare. Tinerii încă muncesc să achite restanțele: 3600 de șervete pleacă lunar către firma de apă.

A trecut apoi la renovarea primelor două etaje, unde tinerii locuiau în condiții deplorabile. Primii bani i-au obținut cu un proiect umanitar - un concurs organizat de o firmă de materiale de construcții. Pentru fiecare sac de ciment cumpărat, un leu mergea către Fundație. Cu banii strânși, au renovat una dintre băi.

Carmen Neacșu: "Am făcut achiziții de 4.000 de lei. Am renovat baia de la roșu cu 4.000 de lei și aveam un deviz estimativ de 19.000 de lei".

Toate lucrările de reparații au fost făcute de tinerii din centru. Iar în fruntea lor s-a aflat Edi, acum pe picioarele lui.

Carmen Neacșu: "Este cel care s-a implicat în mod activ în procesul de renovare. Este cel care și-a format echipă cu tinerii noștri, care nu știau nici cum arată un ciocan".

În vârstă de 31 de ani, Edi a fost abandonat în maternitate. A fost crescut de stat, iar la 18 ani a trebuit să o ia pe cont propriu. Directorul centrului de plasament i-a găsit o slujbă pe o navă, Brăila fiind port la Dunăre. Și așa, Edi a încărcat și a descărcat piatră, cărbuni și cereale. Zi și noapte, luni în șir. Vaporul i-a fost casă, în toată această perioadă.

Edi Fodulu: "Am ajuns acolo și acolo am rămas. Cu toate bagajele mele, cu amintiri cu tot tot tot. Eram exact ca la naștere când am fost abandonat, dar numai că acum am realizat ce mi s-a întâmplat. Și nu am avut încotro. Unde să plec? Am rămas acolo, am îndurat, am plâns de numai știam de mine. A fost și ruperea foarte bruscă trecerea de unde am crescut direct pe vapor printre 7 colegi și atât".

La 20 de ani, a cerut ajutorul Fundației Lumina, iar Carmen Neacșu i-a fost al doilea sprijin. Într-un singur an l-a trimis la casa lui, cu o slujbă, permis auto și cu psihicul pregătit pentru o viață independentă.

Alina a ajuns la Fundația Lumina după ce ani întregi a trăit pe străzi: "La 18 ani m-au dat afară, dormeam lângă alea de gaze, iarna făceam baie la spital, să mă simt și eu om. Lăsam buletinul la poartă și făceam baie. Am dormit și cu piloate ude pe stradă, ne spălăm și cu apa de la burlan. Uite că mi-a fost greu și nu îmi mai este. M-a luat la mare, cadou de ziua mea. Moș Crăciun să îmi aducă mie, că eu sunt cu curățenia: un mop, un făraș, dero, clor, o pereche de pijamale verzi și o pereche de ghete".

Lăcrămioara este și ea la început de drum! Are 19 ani și a ajuns la Fundație anul acesta în iulie, direct din centrul de plasament. În doar două luni, s-a angajat la o fabrică de confecții din Brăila. Și are deja bani puși deoparte. Acum se pregătește și ea să-și depună dosarul pentru a obține o locuința ANL.

A găsit până și puterea de a-și întâlni mama, pentru prima dată. A aflat că are o surioară de 9 ani, în clasa a treia.

Acești tineri au acum, la rândul lor, grijă de 40 de bătrâni din Brăila, rămăși și ei ai nimănui.

Serviciul de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu a primit licență de la Ministerul Muncii, la fel că și atelierul de croitorie. Și astfel, Fundația poate primi subvenții de la Primărie. Bani care acoperă, însă, doar 15 % din cheltuieli. În ciuda greutăților, ONG-ul a reușit să renoveze acoperișul. La un sfert din devizul inițial. Dar … pe datorie. Mai au de achitat către firma de construcții 7.000 de lei. Suma e imensă pentru ei și nu știu de unde o vor obține. Iar reparații mai sunt încă multe de făcut.

Acum, pe timp de iarnă, stau cu toții la un singur etaj, ca să facă economie.

În ciuda greutăților financiare, din 2012 și pînă în prezent, 26 de tineri au plecat la casele lor.

Carmen Neacșu: "Un tânăr care era monosilabic, care nu avea nicio abilitate pentru viață, după un an și jumătate să fie integrat profesional, să fie responsabil de viață lui, să își gestioneze propriul buget, să ne ducem să discutăm cu angajatorul și angajatorul să ne spună că dacă Dănuț pleacă nu mai avem cu cine să îl înlocuim pentru noi, contează foarte mult, e hrana noastră, este motivul pentru care spunem da și mâine mă mai duc la fundație".

Potrivit Eurostat, la nivel național, 8 tineri din 10, cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani, încă locuiesc cu părinții.

Imaginați-va cât de greu le este tinerilor de 18 ani - care vin dintr-un sistem instituționalizat - să se descurce pe cont propriu. Iar ca ei sunt sute, pe care statul îi aruncă în stradă în fiecare an. Și atunci ce ne oprește - când apar oameni minunați ca cei din fundația de la Brăila - să-i ajutăm să meargă mai departe?

Carmen Neacșu: "Dacă toată lumea care mi-a spus "nu" mi-ar fi dat măcar 100 de lei, datoriile ar fi fost demult plătite".

