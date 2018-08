România, raiul samsarilor de mașini vechi. Pățania lui Cosmin, după ce a cumpărat o mașină second-hand

Piața auto second hand a explodat după ce taxa de mediu a fost eliminată. Țara s-a umplut de maşini vechi, iar siguranța rutieră a scăzut. Numărul înșelăciunilor este și el în creștere, din cauza lipsei de legislație.

Mai nou, unii vând sub preţul pieței autoturisme de lux avariate și reparate în service-uri neautorizate. Inspectorul Pro vă arată cât de ușor pot fi păcăliți cei care vor să își cumpere o mașină.

România a devenit cimitirul auto al Uniunii Europene. Aproape 1 milion de maşini second hand au intrat în ţară în ultimul an şi ne-au transformat în cel mai nesigur loc din Europa. Apărem în statistici cu peste 2.000 de morţi anual, în accidente grave. Şi nu e de mirare, de vreme ce conducem hârburi. 60% dintre autoturismele vândute la mâna a doua pot avea probleme şi vicii ascunse.

O echipă de la Inspectorul Pro a intrat pe filiera maşinilor de lux, declarate daună totală pe continentul nord-american.

Citește și 16 morţi în accidentul rutier din Bulgaria. Un autocar cu turişti a căzut de pe serpentine

Pro TV

Mult prea costisitoare pentru a mai fi reparate acolo, epavele sunt aduse la noi în ţară şi refăcute în service-uri neautorizate, susţin specialiştii în domeniul auto. După cum pare să fie şi cazul unei maşini de lux, scoasă la vânzare în Cluj la 19 mii de euro.

Reporter: - De unde ați luat-o?

Samsar: - Din Germania.

Verificările făcute de noi, împreună cu specialiştii din domeniul auto, au scos la iveală că autoturismul provine din Toronto şi nu din Germania. Maşina apare pe site-urile specializate din Canada ca fiind avariată. Informaţii preţioase, pe care vânzătorul le-a ascuns.

Pro TV

Reporter: - Tu ești primul proprietar în România?

Samsar: - Maşina nu-i a mea. E a unui prieten. E luată din Germania anul trecut.

Reporter: - Și înainte de prietenul tău cine a fost proprietar?

Samsar: - Un singur proprietar care a avut-o de nouă.

Reporter: - Unde?

Samsar: - În Germania!

La întâlnirea cu echipa noastră, intermediarul nu a arătat actele maşinii.

Reporter: - Nu mai are cartea ei? Cartea tehnică?

Samsar: - N-am idee.

Pus față în faţă cu realitatea, a afirmat că nici nu a ştiut că autoturismul a fost lovit.

"Mașina n-a fost reparată în Cluj şi, din cunoștințele mele, când am văzut-o, era cu numerele de zoll de Germania, mașina era intactă. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că, la momentul actual, mașina este într-un stadiu bun", explică vânzătorul.

Pro TV

Când a văzut imaginile, Cristian Bucur, directorul tehnic al Registrului Auto Român, a recunoscut ca verificările făcute de R.A.R sunt limitate.

"Procedura noastră este focusată către elementele de identificare. Dacă noi am avut norocul ca vehiculul să fie accidentat într-o zona unde e seria, pe acela îl vedem foarte bine. Dacă o astfel de maşină, care avea o astfel de lovitură în faţă, dar elementele lui de identificare erau în spate, pot să admit că nu acordăm aceeaşi atenţie", explică Cristian Bucur, director tehnic al RAR.

Directorul RAR pretinde că 80% din maşinile avariate sunt descoperite şi blocate. Dar tot scapă pe piaţă 2 din 10. Iar acestea pun în pericol siguranţa în trafic, susţine Dan Barbu, preşedintele Asociației Societăților de Service Auto Independente.

"Sunt reparate pe costuri foarte mici şi, pe costuri mici, n-au cum să fie reparate conform. Marea majoritate sunt reparate în service-uri neautorizate", explică Dan Barbu.

Pe samsari nu-i interesează, însă, câte vieţi pun în pericol. Vor doar bani şi atât.

Pro TV

Reporter: - Cat câştigă un vânzător din această afacere?

Specialist din domeniul auto: - Undeva între 2000 şi 5000 de euro.

Iar fenomenul se întâmplă pentru că nu avem legislaţie.

"În Germania, de exemplu, în momentul în care vinzi o maşină trebuie să-i spui cumpărătorului istoricul maşinii. În România, nu te obligă absolut nicio lege", explică Dan Barbu, președintele Asociației Societăților de Service Auto Independente.

Registrul Auto Roman nu a fost în stare, într-un an întreg, să pună la punct o bază de date, care să permită oricui verificarea istoricului unei maşini.

Reporter: - Ce vă împiedică?

Cristian Bucur, director tehnic al RAR: - Este în funcţie de gradul de colectare. Informaţiile pentru care vom apela la alte autorităţi, acestea sunt acum în discuţie.

Reporter: - Când o să devină sistemul acesta operaţional?

Cristian Bucur, director tehnic al RAR: - Ne-am ferit să facem şi acum o să mă feresc. Am vrea spre sfârşitul anului sau la începutul anului viitor să fie operaţional.

Pro TV

Până în acest moment, portalul oferă doar informaţiile standard: culoare, marca, număr de înmatriculare. Şi atât. Iar acestea se regăsesc oricum în actele maşinii.

Cumpărătorul are, însă, nevoie de altceva: eventualele daune, kilometrii reali, dar şi de numărul corect de inspecţii tehnice periodice făcute.

Cristian Bucur, director tehnic al RAR: - Facem un test acum. Scanând codul QR obţinem un link către baza de date a RAR. Va trebui să introducem numărul de identificare al vehiculului şi solicităm date şi primim gratuit următoarele date, prezente şi în cartea de identitate. Esenţial este că aceste date ne-au fost validate.

Reporter: - Nu suntem în posesia unei cărţi de identitate false.

Cristian Bucur, director tehnic al RAR: - Exact.

Pro TV

În lipsa acestui registru, siguranţă în trafic e periclitată. Raul Comerzan, specializat în maşinile de curse, atrage atenţia asupra riscurilor la care se supun toţi aceia care conduc maşini avariate.

”În cazul unui impact, deformarea va fi mult mai mare decât la primul impact. Siguranţa pasagerilor este grav afectată”, explică acesta.

Odată finalizată, baza de date ar trebui să demaşte şi înşelăciunile cu maşini casate, doar în acte. Aduse din străinătate, teoretic pentru piese, acestea sunt vândute ca autoturisme cu acte în regulă.

Un tânăr nu a ştiut când şi-a cumpărat autovehiculul că acesta fusese deja scos din circulaţie, în Germania. Cosmin a aflat abia la R.A.R. că a fost păcălit. Şi că maşina nu mai poate fi înmatriculată.

"Cum? Este maşina impecabilă, are 120 de mii de kilometri reali, în parametri. Am rămas şocat. Ce nu mi se pare normal: poliţia emite numere roşii pentru astfel de maşini. Ar trebui o bază de date mult mai riguroasă. Când vezi că pe acte e scris chestia asta: "dată spre casare", să nu mai poţi să emiţi numere roşii", spune Cosmin Zabarcencu, păgubit.

Pro TV

Menţiunea era, ce-i drept, trecută în acte, dar în limba germană. Tânărul nu a ştiut ce înseamnă şi a luat plasă. Samsarul l-a asigurat că autoturismul provine dintr-o reprezentanţă. Pus în faţa faptului împlinit, nu a mai recunoscut nimic.

Reporter: - I-aţi vândut o maşină casată în Germania.

Samsar: - Eu? Greşeală, doamnă. Eu nu mă ocup de maşini. Hai. Am fost sunat mai devreme pentru o maşină.

Reporter: - Având în vedere că era casată şi a fost vândută de bună unui om, fără să i se spună că este casată şi că nu o mai poate înscrie în circulaţie, este o înşelăciune.

Samsar: - Da, doamna dragă. Eu vă pot spune că nu am vândut aşa ceva.

Reporter: - Dumneavostră nu sunteţi aceeaşi persoană cu care eu am vorbit mai devreme.

Samsar: - Vă spun sută la sută: cu mine aţi vorbit. Era în trafic şi v-am resunat.

Reporter: - Vocea nu este aceeaşi.

"Având în vedere treaba aceasta, parcul nu trebuia să-l mai vândă. Ar fi trebuit să fie dezmembrat în parcul respectiv din Germania. Este la limita legislaţiei germane. Din moment ce vehiculul pleacă şi nu mai poluează la ei. Nu-i mai interesează", explică Cristian Bucur, director tehnic la RAR.

84 de astfel de cazuri, confirmă Registrul Auto Român, s-au înregistrat de la începutul anului şi până acum. Tocmai de aceea, Mihai Cune, specialist în domeniul auto, ne recomandă să nu mai cumpărăm maşini second hand dacă nu putem verifica proprietarul sau actele autoturismului.

"Cerem vânzătorului să ne prezinte certificatul de autenticitate şi cartea maşinii făcută la RAR-ul din România. Vânzătorii vor spune: ”da, domne', dar asta-i treaba ta să înmatriculezi maşina”, dar este treaba vânzătorului să-ţi demonstreze că vinde o maşină ok", subliniază Mihai Cune, fondator Inspector Auto.

Altfel, România a ajuns să aibă cel mai vechi parc auto din Uniunea Europeană. 3 din 4 autoturisme sunt mai bătrâne de 10 ani. Dacă rata de înmulţire a vechiturilor pe 4 roţi va continua în acelaşi ritm, până în 2020, ţara noastră va adauga încă două milioane de rable la cele 5,7 milioane care circulă acum pe străzi.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!