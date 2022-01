INTERVIU. Oana Rotariu, rănită grav în Colectiv: Cea mai frumoasă zi este când mă trezesc și pot să respir

Oana Rotariu, unul dintre supraviețuitorii tragediei care s-a produs în clubul Colectiv în seara de 30 octombrie 2015, a oferit într-un interviu la Pro TV detalii emoționante despre drama pe care a trăit-o și care i-a schimbat total viața.

Invitată în emisiunea ”Vorbește lumea”, Oana a vorbit despre experiența care i-a provocat răni nu doar fizice, ci și sufletești.

Întrebată de Adela Popescu ”care este cea mai fericită zi din viața ta”, Oana a dat imediat un răspuns care i-a surprins pe toți:

”Cea mai frumoasă zi din viața mea este ziua în care mă trezesc și pot să respir. Adică în fiecare zi. Fiecare zi pe care o trăiesc, consider că este cea mai frumoasă. Am fost așa dintotdeauna, mi-am schimbat un pic perspectiva după accident, în sensul că nu mai car lucrurile negative după mine atât de mult.” - a spus tânăra supraviețuitoare.

Oana Rotariu spune că nu regretă ceea ce i s-a întâmplat, chiar dacă rănile i-au distrus mâinile, i-au afectat chipul și i-au schimbat complet modul de viață.

”Nu regret că s-a întâmplat accidentul, din mai multe perspective. Accidentul pentru mine, să fie clar! Adică morțile celor dragi nouă și așa mai departe, e o durere pe care nici nu pot să o descriu în cuvinte. Dar accidentul nu-l regret, deoarece asta mi-a fost dat să trăiesc. Ce să regret? Ceva ce nu pot să schimb. Regreți ceva ce poți să schimbi. Am regretat că, nu știu, am vorbit urât într-o zi, și mi-am dat seama că pot să schimb lucrul ăsta. L-am schimbat și n-a mai existat regretul. Ceva ce nu poți să schimbi, ceva ce nu stă în puterea mea, nu am de ce să regret.” - a spus ea.

Pro TV

Oana este de părere că, în viață, un om trebuie să treacă prin anumite etape. Iar una dintre acestea ... vizează chiar moartea.

Vizibil emoționată, ea a mărturisit că durerea adevărată a unui om nu este cea fizică sau regretul provocat de pierderea unei ființe dragi, ci .. lipsa de durere, adică depresia.

”Cred că cea mai importantă etapă este aceea în care - cea mai importantă pe care trebuie să o internalizezi și să o trăiești - este aceea în care îți dorești să mori. Cine zice că nu există, minte. Eu nu cred, îmi pare rău, dar nu cred chestia asta. N-ai cum să-și dorești să trăiești atunci când nu simți nimic. E cea mai mare durere. Durerea adevărată, oameni buni, nu vine în momentul în care tu simți durerea, te doare că te-a părăsit, că te-ai lovit, durerea cea mai mare este când nu simți nimic. Afli că cineva a murit, nu simți tristețe. S-a întâmplat ceva fericit în viața ta, nu simți bucurie. Ăla este cel mai îngrozitor moment pe care un om poate să-l trăiască. Aceea este depresia cu adevărat cumplită, în momentul în care tu nu mai simți aboslut nimic.” - a spus supraviețuitoarea tragediei din Colectiv.

De altfel, ea recunoaște că a trecut prin clipe extrem de grele după ce a ajuns în spital, în stare gravă, în seara de 30 octombrie 2015.

În acea perioadă foarte dificilă pentru ea, Oana Rotariu spune că a avut multe gânduri negre, însă a scăpat de acestea după ce a stat de vorbă atât cu psihiatri, cât și cu psihologi.

”Eu o să fiu sinceră. N-am zis niciodată că am trecut, vai, cât de repede eu am trecut peste, și așa mai departe. Am căutat pe Google cum să mă omor. M-am uitat, mi-am dat seama că, da, îmi pare rău, eu nu fac așa ceva. Erau așa de multe variante, încât îmi venea să zic: moduri stupide în care poți să mori. Zic nu, mersi, am avut un mod stupid, am trăit în el, hai să merg mai departe. Și am început să vorbesc. În spital am vorbit cu psihiatri și ulterior am început să vorbesc cu psihologii. Este atât de important să avem grijă de sănătatea noastră mentală, nu puteți să vă dați seama. Este cel mai important lucru de pe planeta asta.” - a spus ea în emisiunea ”Vorbește lumea” de la Pro TV.

Deși a fost rănită foarte grav, medicii fiind nevoiți să-i amputeze degetele de la ambele mâini, Oana spune că una dintre cele mai mari griji ale sale după ce a scăpat din Colectiv a fost legată de felul în care îi arăta părul.

Apoi..a trebuit să învețe să facă din nou toate lucrurile ”normale” pe care le făcea înainte de Colectiv, dar care acum erau extrem de dificile. Ca să se încalte singură cu o șosetă, de exemplu, îi lua cam 22 de minute.

”Obsesia mea cea mai mare era părul, îmi pare rău. Nu degetele tăiate, nu faptul că nu puteam să merg. Părul era problema, ca orice femeie care se respectă. Și în momentul ăla mi-am dat seama că ar trebui să o iau pas cu pas. OK, ce pot să fac? Primul lucru pe care pot să-l fac este să mă spăl singură. Care este al doilea lucru pe care pot să-l fac? Să încerc să mă îmbrac singură. 22 de minute, să-mi pun o șosetă.” - a povestit Oana.

De altfel, ea spune că, la nivelul feței, gura și bărbia sunt singurele locuri unde nu a suferit operații.

”Fața mea, cu arsurile pe care le am, gura și bărbia sunt singurele locuri unde eu nu am grefe de piele. Și aceste grefe de piele au avut to felul de cheloizi, exact la îmbinarea dintre pielea mea și pielea grefată, și am făcut tot felul de intervenții, să scadă acești cheloizi. Iar dacă te uiți cu atenție, pielea mea este ca a unei bătrânici pline de riduri. Și dacă nu știi să o machiezi, pare foarte încărcată.” - a mai spus ea.

Incendiu în Colectiv: 64 de morți și niciun vinovat după 6 ani de la tragedie

Procesul Colectiv se află în prezent în faza de apel, la 6 ani de la producerea tragediei, în căreia 64 de oameni au murit, iar 145 au fost răniți.

În 16 decembrie 2019, Tribunalul Bucureşti i-a condamnat în primă instanță pe Cristian Popescu-Piedone, funcţionari din primărie, patronii clubului, doi pompieri, doi pirotehnişti şi reprezentaţii unei firme de artificii.

Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv.

Totodată, cei trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu - au primit câte 11 ani şi 8 luni închisoare pentru ucidere din culpă în formă agravantă, vătămare corporală din culpă în formă agravantă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Daniela Niţă - patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists - a fost condamnată la 12 ani şi 8 luni de închisoare cu executare. În acelaşi dosar, pirotehniştii Viorel Zaharia şi Marian Moise au primit 9 ani şi 8 luni de închisoare şi, respectiv, 10 ani.