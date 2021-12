Pianistul Alex Penescu, rănit în Colectiv, a lansat piesa “Ești lumina mea”, cu soprana Angela Gheorghiu

Facebook.com

Pianistul Alex Penescu a lansat piesa “Ești lumina mea”, în interpretarea inconfundabilă a celebrei artiste de operă Angela Gheorghiu, alături de tenorul Teodor Ilincăi.

“Aceasta colaborare inedită, cu doi artiști imensi, care se întâlnesc din nou într-un dialog muzical, reprezintă pentru mine o mare onoare la care, deși visam, nu îndrăzneam să sper”, spune Alex Penescu.

Noul single este continuarea naturală în cariera muzicală a pianistului, după lansarea piesei “Suflet Colectiv”, iar această colaborare extraordinară are la bază o legătura muzicală cu totul specială, între celebra soprană Angela Gheorghiu și Alex Penescu.

Această legătură a căpătat valențe profunde din clipa în care Angela Gheorghiu l-a vizitat la spital pe Alex Penescu, după ce acesta a ieșit din coma în care s-a găsit vreme de mai bine de o lună de zile, din cauza rănilor suferite în tragedia din clubul Colectiv, în 30 octombrie 2015.

“În decembrie 2015, când încă eram internat ca urmare a accidentului din Colectiv, Angela Gheorghiu m-a vizitat pe patul de spital… Nu m-aș fi gândit atunci că, aproape 6 ani mai târziu, vocea ei unică și inconfundabilă va răsuna pe o piesă compusă, orchestrată și interpretată la pian de mine. Să spun că atât prietenia ei, cât și această colaborare inedită mă onorează, ar fi prea puțin. Pot spune, însă, că piesa pe care o veți asculta este, poate, o dovadă că pe parcursul oricărui drum lung și greu pot exista momente cu adevărat aparte”, a declarat Alex Penescu.

La rândul sau, Angela Gheorghiu a mărturisit: “Alex Penescu este un prieten drag pe care l-am cunoscut, evident, prin intermediul tatălui său, marele prof. dr Mircea Penescu - concert-maestru al Orchestrei Medicilor din România.

Am fost și sunt impresionată de această legătură între muzică și medicină. În glumă, spun mereu prietenilor mei medici: voi vă îngrijiți de corpurile oamenilor, iar noi, artiștii, de sufletele și spiritualitatea lor.

Un tânăr cultivat și talentat, Alex Penescu are, asemenea tatălui său, o atracție ieșită din comun pentru muzică în general. A studiat pianul clasic, iar de aici orizontul lui s-a lărgit către muzica rock, căutând apoi sonorități noi din toate genurile muzicale.

Dragostea lui pentru muzica rock l-a dus într-o seară de octombrie într-un loc care a devenit o rană deschisă pentru București, un loc în care un incendiu devastator a distrus bucuria și viața multora. Alex se numără printre supraviețuitorii incendiului de la Clubul Colectiv, dar a plătit un preț enorm, al răbdării și suferinței.

Înțelegând prin ce trece, am fost la spital să îl văd și să-l asigur de admirația și sprijinul meu. Dragostea noastră pentru muzică ne-a făcut să ne promitem că, într-o bună zi, vom colabora pe acest plan.”

Angela Gheorghiu s-a ținut de cuvânt și, iată că, în decembrie 2021, visul s-a împlinit.

”Alex a compus o piesă în duet, opera-rock absolut superbă, pe versurile prietenului nostru comun, tenorul Teodor Ilincăi” continuă Angela Gheorghiu.

”Pe Teodor îl cunosc foarte bine, de o viață, și l-am invitat alături de mine în multe concerte și spectacole de operă în toată lumea, așa cum am făcut de 31 de ani cu toți artiștii români și străini în al căror talent am crezut.

Am ales cu toții să filmăm în sala Ateneului Român, pe care o consider casa mea, templul muzical al României. Am filmat cu mare dragoste și prietenie, cu dorința de a transmite armonie și speranță tuturor celor care au avut de suferit și mai au încă, după acel nefericit eveniment de la Clubul Colectiv. Sper din toată inima ca acest videoclip să fie urmărit de românii din țară și din afară ei cu aceeași dragoste și bucurie cu care l-am realizat - "Ești Lumina Mea".

Tenorul Teodor Ilincăi a lăsat, de asemenea, câteva rânduri despre cum l-a cunoscut pe Alex Penescu și cum a compus versurile pentru acest cântec minunat și inedit.

“Pe Alex l-am cunoscut în contextul relației și apropierii noastre de Casă Regală a României. Îl cunoșteam pe tatăl său, doctorul Mircea Penescu, căruia îi port un respect deosebit pentru realizările notabile ca manager al spitalului de nefrologie din București, însă ceea ce ne-a unit a fost tot muzica, dumnealui fiind concert-maestru al Orchestrei Medicilor, cu care am colaborat în numeroase rânduri cu bucurie. Am primit de la Alex felicitări cu ocazia Concertelor Regale și a decorării mele de către Majestatea Sa Margareta, custodele Coroanei Române.

De aici și până la o prietenie strânsă nu a fost decât un pas, Alex fiind pasionat de muzică clasică, pe lângă pasiunea-i binecunoscută pentru muzică rock.

Pe Angela Gheorghiu o cunoșteam fiecare separat, eu având onoarea de a împărți scenă în nenumărate rânduri în concerte și spectacole cu această inegalabilă și minunată voce de soprană, care farmecă întreg mapamondul de peste 30 de ani.

Propunerea lui Alex de a compune versurile acestei piese a venit oarecum firesc, deși linia melodică și versurile au suferit câteva modificări importante din momentul nașterii lor și până în clipă mixajului final, ceea ce cred că o face atât de frumoasă și inedită, fiind șlefuită cu migală de către toți cei implicați.

Ne-am simțit extrem de onorați când Angela Gheorghiu a acceptat acest duet, dar cel mai important este că a venit cu idei noi, care au pus mersul melodic într-o lumină mult mai bună și mai firească decât așa cum am conceput-o Alex și cu mine. Nu putem decât să ne bucurăm din inimă pentru acest proiect de suflet și să sperăm că mesajul acestui cântec să bucure oamenii și să răsune peste granițele vremii”.

La rândul său, Bogdan Vișan, fost basist al trupelor de doom/death-metal Abigail și Taine, a recunoscut că această piesă deosebită, care îmbină muzica clasică cu rock-ul, a fost o provocare artistică pentru el.

”L-am cunoscut pe Alex Penescu de pe vremea când el cânta în trupa Abigail. Apoi... m-a contactat pentru piesa ”Suflet Colectiv”, după care a apărut acest proiect nou, de o altă factură.

Mi-a trimis piesa să o ascult și mi s-a părut foarte interesantă. A fost o provocare pentru mine, să schimb registrul muzical.

Apoi am aflat că este vorba despre o filmare la Ateneu, cu un superstar al operei. A fost extrem de interesant totul, pentru că s-a filmat în luna iunie, iar clipul s-a lansat în decembrie. A fost unul dintre cele mai bine păstrate secrete de către mine.

Eu nu am mai cântat deloc într-un proiect care implică și muzică clasică. Un alt lucru interesant, a trebuit să vin la costum în Ateneu. Chiar a fost o experiență provocatoare pentru mine.

În perioada în care mă pregăteam pentru filmare, am ascultat piesa de atât de multe ori, încât chiar intrasem complet în acest cadru al muzicii clasice și deja era foarte emoționant, totul. Mai ales că videoclipul a fost filmat din prima, ”one shot”, cum se spune, fără montaj.” - a declarat Bogdan Vișan.

“EȘTI LUMINA MEA”

- muzică, orchestrație și pian: ALEX PENESCU

- versuri: TEODOR ILINCĂI

- interpreți: ANGELA GHEORGHIU & TEODOR ILINCĂI

- vioara: DIANA JIPA

- chitară: COSMIN LUPU

- bass: BOGDAN VIȘAN

Cine este Alex Penescu

Pasionat de muzică încă de mic și provenit dintr-o familie cu background muzical clasic, Alex Penescu a studiat pian clasic de la 7 ani, susținând, în mod constant, la sfârșitul anilor ‘80, audiții și concerte și participând la o serie de concursuri, printre care: Lira de Aur (Suceava) și Cântărea României (București), unde a câștigat premiul I la pian, etapa națională.

În timpul liceului a învățat chitara și a devenit chitarist în prima trupa rock în care a activat, Spin: concerte multe, amintiri frumoase alături de oameni care, ulterior, au dus pasiunea mai departe.

Ulterior, a dat chitara pe keyboard, cântând la clape într-o serie de proiecte și trupe, cea mai constantă activitate având-o alături de cunoscuta formație de doom-metal din România, Abigail, susținând o serie de concerte, atât în țară, cât și în afara granițelor.

Cu puțin timp înainte de accidentul din Colectiv, Alex cânta cu NeXuS, o trupa care i-a plăcut mereu, și cu care apucase cu câteva zile înainte de 30 octombrie 2015 să înregistreze partiturile de clape pentru discul la care se lucra atunci.

La aproape 2 ani de la accident, în pofida unor opinii care puneau mult sub semnul întrebării capacitatea lui de a mai putea vreodată să cânte, din cauza arsurilor masive de la nivelul ambelor mâini, a putut să se așeze din nou la pian.

Cu destulă greutate a depășit șocul inițial și a trecut peste faptul că nu putea face nici 5% din ceea putea realiza muzical înainte și a încercat, cu fiecare zi, cu fiecare intervenție chirurgicală, să facă încă un mic pas spre pian.