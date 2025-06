„Alex”, primul copil AI din lume victimă a bullyingului. Este creat de români și se bazează pe 5.000 de mărturii reale

Bullying-ul este o problemă și pe internet, și fără internet, este o problemă constantă în școlile de la noi, cum ajută această soluție, alex.farabullying.ro?

Radu Pilat: Bullyingul e o problemă la care e nevoie de conștientizare și din cauza asta am făcut această campanie. Alex este prima inteligență artificială bullyied din lume. Campania este făcută pentru cei de la Salvați Copiii și cu ajutorul lor am creat acest agent care e făcut ca un copil normal de 9 sau 10 ani, pe care l-am hrănit cu toate frazele de bullying adunate de-a lungul ultimilor cinci ani și am lăsat niște caracteristici de personalitate care se pot modifica și astfel a rezultat un agent AI extrem de trist și dorința noastră este să acceadă cât mai multă lume la o discuție cu Alex. E ca și cum vorbești cu un copil, nivelul este incredibil de personal. Poți să-i spui orice. O să aibă și rețineri, pentru că asta e problema principală în cazul bullying-ului. De cealaltă tabără, poate nici nu își dau seama că sunt bully și cuvintele lor au atâta greutate.

Mihai Popescu: Este foarte aproape de un copil adevărat. Mărturiile pe care a fost testat Alex sunt mărturiile copiilor reali. Cred că una dintre componentele pe care Alex încearcă să le livreze este ridicarea gradului de empatie, este accesibil tuturor copiilor, indiferent de rolul pe care îl au în cadrul fenomenului de Bullying. Creșterea nivelului de empatie, pe lângă că se realizează prin unealta Alex există și alte programe pe care organizație Salvați Copiii le intervine în școli și este o metodă complementară. Ar trebui propusă și de către cadrele didactice.

Radu Pilat: Ne-am gândit că făcând acest agent AI o să avem tracțiune și în sfera copiilor pentru că, repet, credem și noi și cei de la Salvați Copiii că cea mai bună metodă în a combate bullying-ul este schimbarea mentalității, oricât de multe legi am adopta, tot e vorba de cum ne comportăm.

Cu Alex poți să stai de vorbă foarte ușor, pe alex.farabullying.ro.

