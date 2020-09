VIDEO. Momentul în care o dronă eliberează pachețele cu marijuana deasupra Tel Aviv

Întâmplarea vine după ce activiştii care militează pentru legalizarea acestui drog în Israel au promis pe reţelele de socializare că vor distribui rezidenţilor canabis în mod gratuit.

Poliţia israeliană a anunţat că a arestat doi bărbaţi care operau o dronă cu patru rotoare ce a zburat deasupra Rabin Square din Tel Aviv, o piaţă în care sunt adeseori organizate proteste stradale şi mitinguri electorale, potrivit Agerpres.

A drone has dropped hundreds packets of cannabis in Tel Aviv, Israel.

It is thought to be the work of Green Glider, which is calling for the legalisation of recreational drugs.

To watch more videos, click here: https://t.co/KtL0Z5cl4G pic.twitter.com/Uhvi8v3d5c