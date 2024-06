Un elev din Cluj a creat un câine-robot care seamă cu celebrul Spot, de la Boston Dynamics

”Lucrez la acest robot de doi ani de zile, am început cu prototipuri pentru câte un picior, iar acum o lună am construit tot robotul. Deocamdată i-am spus Cooper”, povestește Vlad Meșa, creatorul robotului.

”Mereu am fost fascinat de ce au făcut cei de la Boston Dynamics și când am văzut videoclipurile cu câinele lor Spot am zis ok, trebuie să fac și eu unul”, a mai spus Vlad.

”Spot este un robot industrial, Cooper este mai mult o platformă de învățare, folosesc componente relativ ieftine, printat 100% la imprimanta 3D”, mai explică elevul care l-a creat.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.

