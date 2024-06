Studioul a fost invadat de roboți, la iLikeIT. Ce a adus nou o echipă de robotică

Diana Andreea Ghineț: „Avem un robot industrial, care se poate mișcaîn mai multe direcții. Am un senzor pe infraroșu, tip motion, cu care îl controlez, are o detecție destul de mare și noi l-am făcut să se miște prin intermediul mâinii. Ce face el? Are poziția inițială și cu ajutorul senzorului calculează distanța cu care să se deplaseze pe axa respectivă”

Marian Andrei: Practic, este un experiment pe care voi l-ați făcut...Sunteți o echipă de robotică...

Mihai Alexandru Zamfiroiu: „Da, asta facem, facem roboți de toate felurile, putem să-i și programăm, să-i facem de la zero, ideea e că vrem să inovăm prin toți roboțeii pe care îi facem. Spre exemplu, am vrut să vedem cum putem controla roboții în moduri noi, pentru că până acum roboții aveau un controler ca un joystick. În schimb, ăsta are o altă viziune, e un pic mai interesant, pentru că acum tu cu mâna îl ghidezi, îl pui să facă ceva”.

Mai multe detalii, în VIDEO.

