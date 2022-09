Pesemne.ro, micul dicționar video de cuvinte și expresii în limbajul semnelor. Aplicația este gratuită

Din păcate, doar o foarte mică parte dintre persoanele cu probleme de auz cunosc limbajul semnelor, iar cei din jurul lor cu atât mai putin.

Melania Medeleanu, de la Asociația Zi de Bine, este unul dintre inițiatorii acestui proiect.

„Noi am înregistrat 1.200 de cuvinte, 1.000 erau inițial, dar după ce am constatat că din acest chestionar lipsea cuvântul 'fericire', m-am revoltat și am zis că acest cuvânt nu are voie să lipsească din acest chestionar. Așa că am mai pus 200 de cuvinte. Astfel, acest chestionar cuprinde 1.200 de cuvinte, cele mai uzuale. Pesemne.ro poate să fie un ajutor foarte mare pentru hipoacuzicii care nu cunosc limbajul semnelor și vor să-l învețe, dar nu numai pentru ei. Au fost 14 oameni care au lucrat la acest proiect, încă din februarie, atunci când s-a născut ideea acestui proiect. Au fost aproximativ 120 de programare pentru ca pesemne.ro să existe”, a declarat Melania Medeleanu, la iLikeIT.

Mai multe detalii despre această aplicație puteți afla din clipul video de mai sus.

