Personajele principale din serialul ”Tătuțu” din noua producție exclusivă Voyo au fost întinerite cu ajutorul AI

Acțiunea se petrece în urmă cu 20 de ani, cu mult înainte de "Clanul", de serialul care s-a încheiat în această primăvară.

Așa că.. celebrul Bebe Măcelaru, interpretat de actorul George Mihăiță, este și el mai tânăr.

Nici nouă nu ne-a venit să credem până nu am văzut totul cu ochii noștri. Am fost în culisele serialului și am urmărit și procesul de post-producție. Iată ce am aflat.

Fanii serialului Clanul se vor bucura, în curând, de o nouă producție exclusivă VOYO, care spune povestea lui „Tătuțu”, a celebrului Bebe Măcelaru.

Acțiunea se petrece în urmă cu 20 de ani. Este povestea premergătoare serialului “Clanul”. George Mihăiță interpretează rolul principal.

Filmările sunt aproape gata. Am fost martori la unele dintre ultimele scene din acest prim sezon. Pe câțiva dintre actori i-am suprins într-o clădire părăsită din București, acolo unde Tătuțu se ascunde, la un moment dat, de autorități.



Să ne spuneți, vă rog, care este cea mai dificilă parte în a juca un personaj mai tânăr?

George Mihăiță, Actor: ”Mai tânăr, da. Asta încercăm noi să facem acum, cu ajutorul inteligenței artificiale. Este mai dificil pentru că în urmă cu 20 de ani cu siguranță aveam o altă mișcare, o altă dinamică și atunci trebuie să fii foarte atent și la aceste lucruri. Avem și colegi, și regizori, care stau pe lângă noi și ne aduc aminte din când în când că trebuie să ne mișcăm puțin mai dinamic”.



Anghel Damian, Regizor și Scenarist Tătuțu’: ”Este foarte complicat să reecrezi acea epocă pentru că deși poate uneori ni se pare că nu s-a schimbat mare lucru, s-au schimbat enorm de multe..Bucureștiul e total diferit. Este foarte greu să mergi pe o stradă astăzi și să nu găsești elemente extrem de contemporane. Mă refer la clădiri renovate, la termopane, mașini, care sunt bineînțeles...trebuie golite străzile. Noi când filmăm o secvență avem autorizație de la poliție și trebuie să golim sau să acoperim cumva mașinile cu acele prelate care se puneau pe vremuri, dacă îți aduci aminte, ca să acoperi mașinile de ploaie, mașini pe care nu le putem scoate de pe strada respectivă, dar primul lucru care mi-a venit în minte a fost muzică anilor 2000, muzica adolescenței și a copilăriei mele și acesta este un triger fenomenal. Dacă asculți astăzi un hit al anilor 2000 o să vezi că ești transportat în timp”.



Alex Conovaru, actor: ”La mine, la 45 de ani, anii 2000, cumva au trecut foarte repede și nu mi se pare așa de demult. Da, e muzica din aceea perioadă, niște personaje se duc la un moment dat să vadă 8Mile cu Eminem, la film..şi da, asta îmi pare că a fost de mult. Sunt numerele de la mașini, care nu au numere de uniunea europeană, au încă cu Ro și cam...hainele, hainele se purtau ..oameni nu purtau pe măsura lor, purtau haine mai largi, întotdeuna era ceva mai larg. Oricum personajul meu cred că are un fetiș pentru maiouri pentru că nu există secvență, în afară de una de la început, când nu a avut maiou. Mi-l și închipui cum are un dulap plin de maiouri albe și se trezește dimineața și zice...hmm, cred că îl iau pe asta”.



Sergiu Costache, actor: ”Felicitări echipei care a reușit să găsească aceste locații, să facă aceste decoruri, care cumva ne ajută să refacem aceea atmosferă, din acei ani. Să sperăm că ne-a ieșit, că o să trezim și în dumneavoastră aceleași sentimente și că o să fim la fel de urmăriți precum am fost cu Clanul.

Procesul de post producție este, însă, acum mai important ca niciodată. Sfidează timpul și multe dintre legile fizicii. Totul cu ajutorul inteligenței artificiale”.



Vasile Alboiu: ”Am făcut o mulțime de teste, ca să vedem dacă funcționează și am găsit soluția asta, bazată pe deep fake, prin care păstrăm toate, toată mimica feței, dar punem peste o față mai tânără//Și în toată faza de post producție timpul este cu mult mai mare, adică cu două sau trei săptămâni, depinde de complexitate pe episod// Ceea ce complică foarte tare partea aceasta de deep fake ...sunt mișcările bruște, de cameră. Adică dacă ai o cameră, care se rotește în jurul personajului toată chestia asta complică enorm schimbarea feței pentru că sunt atâtea unghiuri 360, când camera se rotește în jurul personajului încât nu mai știu ce bucată de față să punem la ce moment și asta complică enorm de mult lucrurile”.



Anghel Damian: ”De exemplu, în testele pe care le-am făcut noi..fumul de țigară îi anulează cu totul efectul. Adică dacă un personaj fumează...și asta pe mine m-a deranjat puțin pentru că în anii 2000 se fuma foarte mult, nu existau acele restricții și aceste personaje erau tot timpul cu țigara în mână. Dacă ai un fum de țigară care este în dreptul feței..pur și simplu inteligența artificială nu recunoaște.. și nu poate începe procesarea sau niște reflexii de soare mai puternice sau, de exemplu, personajele din mașină, dacă le filmezi prin parbriz și ai anumite reflexii, fie de noapte, fie de zi, de la soare s.a sunt anumite lucruri care îi opturează capacitatea de a înțelege structura feței și de a reuși să înceapă modificările.

Vasile Alboiu, Director Creativ PRO TV: ”Dar altfel lucrurile funcționează în general. Nu există un singur soft. Sunt foarte multe. Unele funcționează în anumite situații. Altele funcționează în alte situații. Nu există un sofwear general pe care îl luăm, apăsăm pe un buton și totul funcționează. Niciodată nu se întâmplă așa ceva”.



Cea mai nouă producție exclusivă VOYO va putea fi vizionată din luna octombrie și promite să fie o experiență din toate punctele de vedere. Atât actorii, cât și directorii creativi ai acestui show ne-au dat asigurări că s-au depus toate eforturile pentru ca TĂTUȚU’ să fie un serial cel puțin la fel de îndrăgit ca și “Clanul”!

