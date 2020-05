O nouă aplicație face furori în România. Este folosită de peste 2 milioane de oameni

Petrecem mai mult timp acasă, dar suntem online mai mult ca niciodată. Facebook, Instagram, Youtube și nu numai au înregistrat sute de mii de noi utilizatori la nivel global în ultimele două luni.

Cea mai populară rețea socială a momentului este, însă, Tik Tok. Doar în România sunt peste 2 milioane de utilizatori activi, cu 500.000 mai mulți decât în februarie.

Românii urmăresc, însă, în număr tot mai mare și știrile. Atât online, cât și la televizor.

Ioana și-a făcut cont pe TikTok în ianuarie, dar a început să posteze constant pe rețeaua socială din momentul în care nu a mai putut să iasă din casă. A încercat să găsească tot felul de activități pentru ea și familia sa.

Ioana Grama: "Cel mai bine prind clipurile cu și despre copii. Tot ce am postat cu fetița mea a ajuns viral. Unul dintre video-uri are peste 800.000 de vizualizări și cred că ăsta este secretul. Eu am și câine și copil este cea mai bună combinație."

Tik Tok este în momentul de față cea mai descărcată aplicație din App Store și Play Store, cu peste 2 miliarde de utilizatori la nivel global. Doar în ultimele două luni și-au făcut cont pe rețeaua socială peste 300 de milioane de oameni din întreaga lume.

Anul trecut pe vremea aceasta în România erau aproximativ 500.000 de utilizatori de TIK TOK. În luna februarie a acestui an aveau deja cont pe rețeaua socială peste 1.500.000 de oameni, iar în utilmele două luni, pe perioada pandemiei, și-au descărcat aplicația alți 500.000 de români. În momentul de față în România sunt peste 2 milioane de utilizatori.

Au înregistrat, însă, un număr mare de utilizatori în ultimele luni și aplicațiile ca Facebook, Instagram sau Youtube.

Alex Negre, consultant social media: "Pe Instagram, de exemplu, s-au făcut mai multe clipuri video ca niciodată, deși este destul de săracă opțiunea aia, te lasă să ai doar un singur invitat în live. Pe Facebook, la fel, s-au făcut foarte multe live-uri. Mulți organizatori de evenimente și-au mutat evenimentele pe Facebook, dar se consumă și mult text. Este o perioadă grea și oamenii citesc multe știri. Este o combinație între text și video."

Pe lângă informațiile la zi, cele mai accesate materiale de pe YouTube au fost cele în care bloggerii culinari recomandă rețete simple și utile, ca pâinea fără drojdie sau cele care includ în descriere cuvinte ca școala online sau școala de la distanță.

Aplicațiile ca Zoom, Google Classroom sau Microsoft Teams au înregistrat chiar și 50 de milioane de utilizatori zilnici la nivel global.