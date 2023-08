Noile tehnologii folosite de voluntarii Salvamont România în misiunile de salvare. Detalii la iLikeIT

Aproape 5.000 de oameni au fost salvați de către voluntarii Salvamont România în primele șase luni ale acestui an.

80% dintre echipele de salvare folosesc acum drone și multe alte noi tehnologii. Inovații care reduc drastic timpul necesar misiunilor de salvare.

Peste 14.000 de apeluri de urgențe sunt înregistrate în fiecare an de către Salvamont România.

În țară noastră sunt 42 de echipe de salvare montană, iar mulți dintre voluntari folosesc deja noi tehnologii în misiunile de salvare.

Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România: „Cred că acum 20 de ani era un vis să gândim la ce avem acum, dar iată că în momentul de față reușim să arătăm că avem o tehnologie foarte bună. Ne mândrim că suntem una dintre structurile de salvare din Europa cele mai bine organizate. Practic, salvarea cu drone am introdus-o în România, suntem pionieri, suntem cei care am dezvoltat acest sistem și merge foarte bine. Avem rezultate foarte bune și avem și rezultate internaționale, recunoașteri internaționale și am devenit deja furnizori de informație și pentru alte structuri de salvare din Europa”.



