IT-iștii români, căutați pentru a crea aplicațiile care vor schimba lumea

România are un real potenţial în industria IT şi tot mai mulţi tineri de la noi sunt angajaţi de firme de prestigiu din străintate.

O spun cercetătorii vestiţi de la universităţi precum Oxford sau creatori de aplicaţii din toată lumea care şi-au dat întâlnire zilele acestea la Cluj. Proiectele dezbătute: de la inovaţii în neurostiinte, până la drone inteligente, care detectează bolile în agricultură, survolând norii, ne vor schimba viaţa.

Un profesor la Oxford a creat un cip care, implantat în creier, va ajuta bolnavii de Alzheimer prin intermediul unor neurostimulatori. Pentru continurea proiectului, şi-a ales parteneri din România. Printre aceştia şi pe Laura, o tânără care a studiat la Paris.

Newton Howard, profesor MIT şi Oxford: "Ne dorim să creştem echipă cu 100 de angajaţi în următoarele 6 luni, doar aici în România. Ne orientăm, în principal, pe Cluj şi Bucureşti. "



Laura Calmore, colaborator proiect: "Amândoi am pierdut pe cineva foarte drag din familia noastră, bolnav de Alzheimer. Şi el atunci mi-a explicat proiectul şi am zis că voi face tot ce îmi stă în putinţă să îl ajut."

Ulrich este din Germania şi spune că la Cluj şi-a găsit cei mai buni colaboratori.

Ulrich Beutenmueller, specialist IT: "Startup-ul se numeşte Foot Scout şi noi oferim tinerelor talente ale fotbalului oportunitatea de a le arăta abilităţile unei audienţe mai mari. Noi am creat această aplicaţie împreună cu Real Madrid. Cred că în România este cea mai mare concentraţie de tineri talentaţi din domeniul tehnologiei informaţiei, ceea ce nu am găsit nicăieri în lume. Şi eu am călătorit mult."



Adam, din Statele Unite, a creat un soft cu ajutorul cărora dronele afla bolile culturilor agricole. De pildă, în cazul viţei de vie. Aplicaţia este eficientă pentru suprafeţele întinse, de mii de hectare, greu de verificat în teren.

Adam Ames, specialist IT: "Cu ajutorul datelor identificate de drone/prin intermediul detectorilor, se poate vedea dacă există vreo boală agricolă, astfel încât să înlăturăm problema/."



Cea mai premiată aplicaţie a fost a unui german care a demonstrat că poţi să identifici, cu un singur click, oriunde pe glob, cea mai avantajoasă varianta de a organiza evenimente.

Denis Vilovic, specialist IT: "Dacă avem de organizat un eveniment, eu sunt din România, alţii din Olanda şi Spania/Algoritmul spune că, de exemplu, cel mai ieftin loc de întâlnire este printre acestea, apoi am analizat şi, de fapt, Cluj s-a adeverit cea mai ieftină variantă."

Cele mai multe companii IT de la noi sunt în Cluj. Cu peste 1.300 de firme în acest domeniu oraşul a ajuns să fie considerat un "Silicon Valley".

