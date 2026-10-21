iPhone Duo, primul telefon pliabil Apple. Cum arată și care sunt primele impresii

iPhone Duo este unul dintre produsele de tehnologie despre care s-a scris și s-a vorbit cel mai mult în 2026.

iPhone Duo este primul telefon pliabil Apple, iar combinația dintre hardware și software promite o experiență integrată, în care cele două componente funcționează în armonie. Lansarea sa a contribuit la accelerarea interesului altor producători pentru formatul de tip pașaport, considerat o soluție practică pentru telefoanele pliabile. Cu un ecran exterior de 5,4 inch, dispozitivul ocupă puțin spațiu în buzunar atunci când este închis, în timp ce ecranul interior de 7,6 inch oferă o suprafață generoasă pentru vizionarea conținutului multimedia.

Ambele ecrane au același raport de aspect, de 1,41:1, ceea ce permite păstrarea acelorași proporții ale aplicațiilor la trecerea de la un ecran la celălalt. În plus, ecranul principal beneficiază de un strat nano-texture, conceput pentru a reduce reflexiile și a face cuta specifică telefoanelor pliabile mult mai puțin vizibilă.

Balamaua și cuta ecranului, detaliile care fac diferența Balamaua este unul dintre elementele esențiale ale unui telefon pliabil. În cazul iPhone Duo, deschiderea începe cu o mișcare ușoară, susținută de mecanism, după care balamaua opune o rezistență discretă până la deschiderea completă a dispozitivului. Procesul este însoțit de o animație care facilitează tranziția către ecranul de dimensiuni mai mari.

Procesorul A20 Pro și sistemul de răcire iPhone Duo este echipat cu procesorul A20 Pro, același model utilizat de iPhone 18 Pro. Pentru gestionarea temperaturii componentelor, dispozitivul integrează un sistem de răcire cu cameră de vapori, care contribuie la disiparea căldurii. Eficiența acestuia va putea fi evaluată mai bine în urma unor teste extinse, care să urmărească performanța telefonului în condiții de utilizare îndelungată.

Ce camere foto are iPhone Duo Sistemul foto de pe spatele telefonului include două camere principale, ambele cu senzori de 48 de megapixeli: una ultrawide și una wide. Cea din urmă permite și realizarea fotografiilor cu zoom 2x, fără pierderi de calitate. Camera frontală, amplasată în ecranul exterior de 5,4 inch, are o rezoluție de 12 megapixeli și integrează funcția Center Stage. Dispozitivul dispune și de o a patra cameră, amplasată sub ecran.

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