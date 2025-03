Interviu cu creatorii uneia dintre cele mai cunoscute aplicații din lume, BibleChat. Milioane de oameni o folosesc

Utilizatorii pot sta de vorbă cu Biblia cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Succesul a atras și investitori care au ajutat deja compania cu aproape 16 milioane de dolari.

Bible Chat: ”În aplicație, oamenii pot în primul rând să-și rezolve anumite probleme pe care le întâmpină în viața de zi cu zi, probleme mici sau mari pentru că noi folosim Inteligența Artificială, noi le creem un plan de studiu personalizat, care pleacă de la versete biblice.”

Aceasta este Bible Chat este un fenomen la nivel mondial. A fost lansată acum un an și are deja 10 milioane de utilizatori care vor pună întrebări despre versete, să caute explicații personalizate și chiar să primească îndrumare bazată pe textul biblic.

Laurențiu și Mihai, cei doi co-fondatori ai Bible Chat, aveau deja experiență în dezvoltarea unor aplicații de succes.

Laurențiu Bălașa - co-fondator: „În 2019 ne vânduserăm compania precedentă, eu și asociatul meu Marius și am vrut să începem o altă companie. Am vrut să facem ceva ce ajută umanitatea pe de-a-ntregul, oricât de grandios sună asta și am început această companie de a minimiza suferința umană. De la început nu am vrut să facem o aplicație religioasă, nu am început cu Bible Chat, am iterat diferite experimente - am iterat cu diverse concepte până am ajuns la acest concept: un AI care te ajută să conversezi cu Biblia.”

Bible Chat este folosită în peste 190 de țări, dar Statele Unite ale Americii este piața principală, unde aplicațiile de spiritualitate sunt foarte populare. Echipa lucrează mult pentru conținut dedicat pentru rețelele de socializare.

Laurențiu Bălașa - co-fondator: ”Noi am targetat din prima America, am început să ne promovăm doar în US. Dezvoltăm aplicații de 15 ani, știm că acolo este piața principală și atunci ne-am concentrat acolo unde trebuie din prima zi”.

75 % America, dar avem apoi avem utilizatori din toate țările lumii, că absolut fiecare țară din. De pe mapamond e reprezentată în baza de utilizatori.

„Noi am targetat piața din SUA încă din prima zi. Știam că acolo este cererea cea mai mare și am crescut rapid.”

În prezent, echipa Bible Chat are 40 de oameni, dar reușește să concureze cu giganți care au sute de angajați și finanțări mult mai mari.

Laurențiu Bălașa - co-fondator: ”E un număr mic comparativ cu ce fac competitorii noștri care au 300-400 de angajați. Sunt sub noi. Dacă noi suntem pe locul 1 în top chart ei sunt locul 10-15. Noi avem mult cu puțin, tipic românesc, est-european.”

În ciuda succesului, aplicația este însă pe pierdere și probabil va rămâne așa pentru mult timp. De altfel, cele mai multe afaceri din tech, care sunt în stadiul incipient pierd mulți bani în primii ani - în căutarea de clienți și în vânătoarea celor mai talentați angajați de pe piață.

Laurențiu Bălașa: ”Noi pierdem milioane de dolari, de fapt. Noi am crescut foarte mult, am reușit să atragem finanțări, dar pierdem. Cum? Investim în marketing. Suntem pe pierdere masivă și anul viitor și mulți ani de acum înainte. Ideea nu e să faci profit, ci să crești și să devii o companie publică.”

Cea mai mare parte din funcțiile aplicației sunt gratuite, inclusiv Biblia, care poate fi citită. O parte din încasări, spune Laurențiu, se duce și spre Fundații de ajutorare din România, Filipine sau Bangladesh.

Laurențiu Bălașa: ””Poți folosi aplicația gratuit. Unii useri aleg să plătească un abonament. Singurul beneficiu e că pot pune mai multe întrebări AI. În rest biblia, versiunea Audio, planurile zilnice, sunt gratuite.”

Succesul vine acolo unde o aplicație ori o soluție care rezolve o problemă reală. În zona medicală, SymptoChat își propune să combată obiceiul periculos al autodiagnosticării pe Google.

Aplicația analizează simptomele introduse de utilizatori și oferă posibile cauze.

Victor Constantinescu - co-fondator SymptoChat: ”Am antrenat un model propriu cu baze medicale vaste. Nu ne dorim să înlocuim vizita medicală, nici doctorul. Dar este un bun început, până ajungi la doctor să ai o idee cu ce te confrunți și recomandăm și specialitatea și ajută mult în a alătura acea anxietate auto-diagonisticare și auto-tratament mai mult de capul nostru.”

Pe baza simptomelor, AI-ul generează posibile diagnostice.

Adică, o durere de cap, combinată cu alte simptome, ne-ar putea trimite la doctorul potrivit și să fim atenți să nu luăm vreo pastilă care ne ajută doar pe moment.

Victor Constantinescu - co-fondator SymptoChat: ”În afară de a introduce simptomele, sau să vorbești, că poți și vorbi cu aplicația și se face textul automat. Poți uploda poze cu afecțiuni de pe corp sau analize medicale. Toate acestea pot oferi o acuratețe și mai mare și mai performantă.”

Deși este încă la început, SymptoChat a atras deja interesul investitorilor și are planuri de extindere în SUA. Următorul pas: transformarea aplicației într-o platformă completă pentru managementul sănătății.

Victor Constantinescu - co-fondator SymptoChat: ”Fiind un proiect destul de nou, finanțarea este in house momentan dar avem discuții cu investitori. Sunt discuții și suntem mulțumiți de acest lucru. Planul nostru este de scalare. Vrem să ne extindem, în speciale în USA. Vrem să transformăm Symptochat într-o aplicație All in One despre management în care poți vedea grafice, un trend, o memorie. Și să măsurăm mai mulți metrici.”

În acest moment, aplicația are 10.000 de utilizatori, 20% sunt din Statele Unite ale Americii.

Soluția vine pe un teritoriu sensibil, dar domeniul medical va avea mult de câștigat de pe urma Inteligenței Artificiale, de-asta progresul Symptochat trebuie urmărit.

