Imaginea unui personaj digital realizat din pixeli, vândută pentru 11,7 milioane de dolari. Cum arată

CryptoPunk #7523 face parte dintr-o serie de personaje concepute în 2017 de societatea americană Larva Labs, de o importanţă majoră în dezvoltarea "NFT".

Fiecare imagine reprezintă, în linii mari, un chip pixelat, care aminteşte de personajele întâlnite în jocurile video din anii 1980, cu un ansamblu de caracteristici care le face unice.

Fiecărui personaj din "CryptoPunk" i-a fost asociat un certificat de autenticitate în teorie inviolabil, NFT (non-fungible tokens" - jetoane ne-fungibile), termen care semnifică unicitatea.

A #NFT of 'CryptoPunk' digital artwork was sold for $11.8 million, according to a tweet by auction house @Sothebys. @e_howcroft reports https://t.co/7sK9va6STK pic.twitter.com/FHlr75A3ug