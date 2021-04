ILikeIT. NFT-urile și legătura lor cu criptomonedele. Arta digitală pe bani mulți de pe rețeaua blockchain

Ce este un NFT? Răspunsul sincer sună așa: o nouă modalitate digitală prin care milionarii pot face și mai mulți bani, dar și o tehnologie care motivează și inspiră artiști din toate domeniile și toate colțurile lumii, inclusiv de la noi!

Tinerii talentați din România au vândut deja lucrări pe mii de dolari. Este doar începutul. Și totodată, doar partea poetică a fenomenului.. Asta pentru că secretul acestei noi modalități de monetizare a artei este tehnologia blockchain, care permite stocarea, dar și urmărirea în timp real a valorii unei proprietăți NFT. Complicat?



Victor Fota: „Aici avem computerul, stația de lucru, unde execut partea digitală. Aici este şevaletul, unde execut lucrările mici.”

Reporter: Aici petreci probabil cel mai mult timp?

Victor Fota: „Da, absolut!”

Reporter: Şi aici ce avem?

Victor Fota: „Este tableta pe care avem referinţa sau schiţa după care lucrez.”

Tammy: „Acesta este un tablou pe care l-am pictat acum doi ani, pe care am în plan să-l duc în zona de NFT. O să-l tokenizez sau aletizez. Acesta este termenul tehnic. Ce o să se întâmple este că vreau să fac peste el o lucrare de realitate augmentată, ca de fapt să ofer mai mult colecționarului atunci când îl ia în format digital. Dar îl primește și în format fizic? Nu. Toată experiența este digitală și online. Practic în varianta de NFT colecționarul va vedea lucruri pe care cu ochiul liber nu le putem vedea.”

Victor Fota: „Ce te inspiră în tot ceea ce faci? Știința, științele exacte și psihologia, aspectul ăsta al caracterului introvertit”

Victor Fota este artist full time de mai bine de 10 ani. A terminat Universitatea Națională de Artă din București. Iar lucrările lui au ajuns la Muzeul de Artă Contemporană din Sicilia sau în Statele Unite, în galerii din Denver și New York.

Victor Fota: „Am auzit de NFT-uri întâmplător, de pe Instagram, de la alți artiști. Mi-au și scris oamenii pe social media, m-au întrebat dacă știu despre ce este vorba. Inițial am fost sceptic, dar am văzut că un artist, James Jean, pe care îl urmăresc şi îl respect, a vândut un NFT și am zis...e clar, e serioasă treaba, trebuie s-o iau în serios.”

Până acum, are opt lucrări NFT în portofoliu. 6.000 de euro a primit cel mai mult, pentru una dintre ele.

Victor Fota, artist: „Pun lucrarea pe șevalet, o aşez foarte drept, o fotografiez cu un DSLR, cu lumini în stânga și în dreapta, cu lumină neutră. Folosesc și un filtru polarizant ca să nu-mi apară tot felul de reflexe pe pictură, le încarc apoi în computer, le trec prin photoshop. Că ăsta este dezavantajul la pictură când animezi. Eu trebuie să refac layerele picturii iar. Dacă aș lucra digital, le-aș avea de la început.”

Și așa ajungem la Tammy, un artist multidisciplinar, licențiată în design industrial. În ultimii ani a creat instalații imersive, filtre pentru Instagram, dar și artă digitală în toate formele.

Tammy Lovin, artist: „Tot ce înseamnă NFT-uri este de fapt o mare deschidere pentru toți artiștii care sunt din zona de digital. În sfârșit să fie recunoscuți ca și artiști de lumea artei tradiţionale.”

NFT-urile ce-i poartă semnătura au fost cumpărate de colecționari din China și Statele Unite. Unul dintre primele sale seturi de lucrări a fost vândut cu 2.000 de dolari.

Tammy Lovin, artist: „Am lucrat la conceptul din spate aproape o lună de zile și la realizarea lui. Am folosit soft-uri 3D, am folosit animație, am folosit programe de editare video, am desenat pe tabletă. A fost o adunătură de mai multe skill-uri ale mele, dar asta depinde în general de fiecare artist.”

Ce este un NFT

Pentru a explica, însă, concret, ce este un NFT trebuie să ne întoarcem puțin la tehnologia blockchain. Potrivit specialiștilor, este cea mai sigură bază de date creată până în prezent. O bază de date publică, descentralizată, transparentă, care poate fi supusă oricând unui audit.

Iar NFT-ul, o prescurtare pentru NON FUNGIBLE TOKEN, este prin definiție un cod unic, un certificat de autenticitate, care poate fi stocat și urmărit în sistem blockchain.



Mihai Cojocaru, CEO al diviziei NFT "One Night Gallery": „NFT-ul este un standard dezvoltat pe tehnologia blochain, care înseamnă că prin smart contracts putem să adăugăm informaţii în această bază de date, informații care descriu lucrări digitale sau fizice chiar.”



Victor Fota, artist: „Să cumperi un NFT este ca și cum ai fi un colecționar în Matrix, este o altă realitate. Cumva, lumea asta a NFT-ului mi se pare că este efectiv o lume paralelă. Se poate asocia cu realitatea, dar poate să fie o entitate total diferită și atâta timp cât există o comunitate o să fie și interes ca să colecționezi în lumea aia acolo.”



Mădălina Ivașcu, curator artă digitală: „S-a diversificat foarte mult publicul. Ei nu se mai adresează doar colecționarilor de artă sau celor interesați de artă sau comunității cu care vorbeau până acum, ci și celor care au făcut niște venituri din cripto monede și acum își doresc să investească în noul val, care este foarte potent din punct de vedere economic. Asistăm la o economie creativă.”



Record de 70 de milioane de dolari la o vânzare

Un record absolut, de aproape 70 de milioane de dolari, a fost atins de artistul american Beeple, care a vândut un colaj digital, în care au fost incluse desene și animații realizate zilnic, timp de 5.000 de zile.

Pe de altă parte, se confirmă că noi suntem cei care punem preț pe un nume, o definiție, un simbol... Bloomberg a publicat o analiză recentă din care reiese că piața de artă digitală a înregistrat în ultima lună o scădere semnificativă de aproape 70%. Cu alte cuvinte, nu este deloc exclus să avem de-a face cu o...așa-numită bulă.

NFT este, deocamdată, un fenomen care alimentează piața de criptomonede. Doar cu bani virtuali poți deveni proprietar, iar din momentul în care ai făcut o astfel de achiziție, ți-ai asigurat, în sistem blockchan, și o frumoasă sumă de bani.

Mădălina Ivașcu, curator artă digitală: „Noi nu mai folosim acum aceste noi medii tehnologice doar de dragul artei, pentru a experimenta aplicabilitatea lor în artă, ci devin niște asset-uri pe care le putem vinde mai departe.”

Un mare avantaj este că artistul primeşte automat, pe viață, un procent din fiecare vânzare a lucrării sale pentru drepturi de autor. Ne-am întrebat, însă, dacă toată această tehnologie poate fi susținută și din punct de vedere al infrastructurii.



Mihai Cojocaru, CEO al diviziei NFT "One Night Gallery": „Blockchain este o tehnologie care consumă foarte mult curent și are o amprentă mare din punct de vedere al emisiei de carbon, dar tehnologia asta evoluează și într-un an, doi o să fie mult mai puțin poluantă și distrugătoare pentru mediu, dar NFT-urile nu aduc în niciun fel un adaos de consum. Ele practic folosesc un sistem care este în funcțiune. Un sistem în blockchain, care indiferent de ce informaţie transportă, consumă la fel de mult curent.”

Impresionant este cât de repede și-au găsit spațiu NFT-urile în mai toate domeniile. În muzică, imobiliare, industria auto și nu numai. Celebrul robot Sophia, de exemplu, a realizat o lucrare care s-a vândut cu aproape 700.000 de dolari, iar proiectul digital al unei case a fost cumpărat cu 500.000 de dolari.

La noi, organizatorii UNTOLD au lansat recent un certificat de autenticitate prin care fanii festivalului pot deține acum anumite momente UNTOLD.

Idei avem, la fel artiști dar și jucători pe piața cripto. Așadar, mare atenție! Rețelele sociale sunt pline cu lucrări digitale care abia așteaptă să fie tranzacționate. Știm din surse sigure că, în curând, vor fi lansate și primele marketplace-uri din România pentru monetizarea NFT-urilor.