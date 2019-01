iLikeIT. Monitorul care ajută utilizatorii să trișeze în jocuri: Gigabyte Aorus

Și monitoarele calculatoarelor trec printr-o transformare. De-acum, primesc tehnologii de pe smartphone-uri și promit imagini mai clare, dar și performanțe imbatabile în jocuri. Desigur, la niște prețuri pe măsură.

Iată un exemplu de monitor dedicat celor care sunt pasionați de jocuri.

Monitorul Gigabyte Aorus:

- preț cuprins între 600 și 700 euro

- diagonală de 27 inch și rezoluție QHD (2560x1440)

- timp de răspuns până la 1 ms

- are noise cancelling

- are led-uri pe spate

- monitorul are 144 HZ, foarte bun pentru jocuri

- dispune de un egalizator de negru, care ajută utilizatorul să vadă în părțile mai întunecate ale unui joc

- are Picture in Picture

