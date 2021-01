Interviu cu Manafu și Aquene, despre TikTok, care a depășit Instagram în România: „Divertismentul, cuvântul cheie”

Potrivit unui articol publicat de către Cristian Manafu, consultant în social media, TikTok a depășit Instagram în România.

Într-un interviu acordat pentru protv.ro, Cristian Manafu și Aquene, cea care prezintă emisiunea How to TikTok pe PRO TV PLUS, au vorbit despre motivele pentru care platforma se bucură de succes.

„Divertismentul. Cred că acesta este cuvântul cheie pentru TikTok, pentru că asta a adus în viețile tuturor, multă bucurie, multe momente frumoase, multe momente haioase. Au contat foarte mult în universul TikTok instrumentele de editare, pentru că TikTok îți oferă o paletă foarte mare de opțiuni pentru a crea clipuri video sub diverse forme, cu foarte multe efecte speciale. Asta a dezlănțuit creativitatea cel mai mult”, este de părere Cristian Manafu.

În urmă cu câteva zile, Cristian Manafu a publicat pe blogul lui un articol în care vorbea despre faptul că TikTok a depășit Instagram în România și, cel mai probabil, va continua trendul și în anul 2021. Din datele pe care Manafu le-a prezentat, TikTok avea în România, în luna decembrie, 5.364.860 de utilizatori, în timp ce Instagram înregistra în același interval 5.053.000 de useri.

Urmărește materialul video de mai sus pentru a afla de ce TikTok se bucură de succes, dar și despre tipul de conținut care îi atrage pe românii ce au instalată aplicația.