iLikeIT, cu Iulia Ionescu: Proiectul „Unfinished”, platforma socială în timp real

O nouă formă de socializare a fost creată în timpul pandemiei de coronavirus de doi români. Cristian și Laurențiu au inventat de la zero „Unfinished”, platforma care transmite în timp real evenimente semnificative și permite interacțiunea participanților.

La acest moment, evenimentul transmis în online are loc la Muzeul de Artă al României și va fi disponibil publicului până pe 4 octombrie. Laurențiu și Cristian, doi dintre fondatorii proiectului, au explicat la „Ilike IT”ce este „Unfinished”, cum funcționează și ce se află în spatele platformei.

Este o nouă formă de socializare, o nouă platformă socială, spun Laurențiu și Cristian.

Cristian Movilă, fondator festival Unfinished: „Recreem în online anumite zone din muzeu, sunt șapte zile de festival, am făcut designul programului să fie după programul tău, avem dimineața, la prânz și seara ca fiecare dintre noi să poată să enjoy tot ce se întâmplă în festival”.



Noutatea absolută este că oamenii care participă online pot socializa între ei, explică Cristian: „A contat foarte mult interacțiunea dintre participanți, dincolo de contentul premium pe care îl prezentăm, de asta am încercat să venim cu un alt format, să mutăm ce a fost în muzeu în online era un pic imposibil”.

Iulia Ionescu: „Cât timp a durat platforma, de unde a venit ideea, ce stă la baza ei?”

Laurențiu Ciobanu: „A durat mai puțin de două luni, este construită de la zero de noi și evident ideea a venit de la festivalul în sine, cum a spus și Cristi, există multe platforme care servesc conținutul dar pentru noi a fost mult mai important să capturăm interacțiunea dintre oameni, din comunitatea în sine, și care o face atât de specială. De asta nu există persoane acum, pe main stage, la eveniment, dar dacă ar fi am putea să vedem toată lumea care e la acel eveniment în momentul respectiv și fiecare poate să reacționeze. Am încercat să aducem conceptul de context ca în viața reală și oriunde te afli în aplicație există un chat”.

Iulia: „Ați mers pe alb-negru...”

Laurențiu: „Da, pentru că în muzeu totul era color, eram înconjurați de picturi în Muzeul Național de Artă al României și ieșind cumva din online, am vrut să make a statement față de ceea ce a fost în muzeu cu toate că n-am uitat unde sunt rădăcinile noastre în muzeul național de artă și de asta am creat acea hartă”.

Evenimentul se bucură și de prezența unor invitați de marcă, spune Cristi Movilă.

„A fost un an în care chiar am fost blessed că am avut oameni la care insistam de foarte mulți ani cum e Marina Abramovic, Priya Parker, Anand, oameni la care se ajunge foarte greu dar acum am reușit să-i convingem, în același timp am reușit să convingem și echipele din spate care să meargă să-i filmeze, ne-am simțit un pic ca o televiziune, adică am avut echipe în peste zece țări care au filmat cu trei camere, macarale s.a.m.d., am avut o chestie incredibilă pentru că am vrut să ne prezentăm în fața comunității noastre altfel”.

Iulia: Este viitorul acestor gen de evenimente?

Cristi Movilă: „Da, cred, așa cum au spus colegi de la NY Times, au zis că probabil suntem unul din cele mai interesante evenimente sau experiențe din anul acesta.”