iLikeIT. Ce trebuie să știți dacă aveți un vlog. Sfaturile lui Maximilian, creator de succes

”Am început să fac asta când aveam 12 ani, deci am destulă experiență. în momentul de față am 20 de ani. Am fost unul dintre primii creatori de conținut. În momentul în care am început eu, conceptul ăsta nu era dezvoltat. Ulterior am început și cu gaming. Îmi place să mă joc și să filmez.” - spune tânărul.

Maxsipunct este contul său de vlogger, fiind urmărit de peste 780.000 de oameni. De asemenea, Maximilian mai are un cont separat pe Youtube, dedicat jocurilor - Maxsialtele - unde are peste 1 milion de abonați.

”Trebuie să fii atent la toate. Trebuie să știi să a edita bine, inclusiv foto, pentru că miniaturile sunt foarte improtante, de la clipuri. Titlurile trebuie să fie cât mai scurte și cât mai ușor de înțeles subiectul clipului din ele.” - sunt câteva dintre sfaturile lui Maximilian pentru cei care doresc să își lanseze un vlog.