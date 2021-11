iLikeIT. Chess for Education - turneul de șah online care strânge bani pentru educația din România

Industria IT este pregătită să spună șah mat. Este vorba despre un turneu de şah, care se desfăşoară online, cu scopul de a strânge bani pentru educaţia din România.

La ediţia de anul trecut au strâns peste 40.000 de euro.

„Pe platforma gratuită chess.com se poate înscrie oricine ca să joace șah. Se poate juca fie cu prieteni, fie cu oameni din toată lumea, poți participa la turnee, poți crea propriile tale turnee și este platforma pe care am folosit-o anul trecut ca să organizăm acest turneu cu industria IT și prietenii ei din România. Anul trecut am avut 120 de participanți, am strâns 40.000 de euro. Am strâns o gașcă de oameni din IT, ne-am invitat reciproc și am reușit să convingem niște companii să doneze sume semnificativ mai mari ca să putem să dotăm o școală din Curcani cu tablete pentru a putea participa la școala online”, a explicat Matei Pavel, inițiatorul turneului Chess for Education.

Mai multe detalii în video.