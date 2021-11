ILikeIT. Jocul săptămânii: GTA a fost o dată cel mai popular din lume. Acum, ediția remasterizată e plină de bug-uri

Jocul săptămânii nu este întotdeauna și recomandarea săptămânii. Doar fiindcă vorbim despre un joc, nu înseamnă că îi și aducem laude. Trilogia Grand Theft Auto remasterizată este cel mai bun exemplu.

Pline de bug-uri, probleme tehnice amuzante sau pur și simplu frustrante, GTA 3, Vice City și San Andreas sunt readuse la o... oarecare viață după 20 de ani. Totuși, nu sunt complet iremediable și exact despre asta discutăm la jocul săptămânii.

Marian Andrei: „Grand Theft Auto este poate cel mai popular joc din lume, cu peste 355 de milioane de exemplare vândute. GTA 5 este al doilea cel mai vândut joc din istorie. Și e normal să te aștepți la o continuare... GTA6? Care apare... sper... până ies eu la pensie. Și asta dacă nu mai vedem încă trei re-re-masterizări. Fiindcă re-re-urmează GTA 5, acum în primăvară, pentru Xbox Seria X și S și Playstation 5. Știți gluma: PlayStation 2 a avut 5 GTA-uri dar GTA V a avut vreo 3 PlayStation-uri.”

Iar până la GTA 5 am avut și GTA 3, Vice City și San Andreas. Jocuri care au definit o generație de gameri.

Există și un motiv pentru care seria a avut parte de un succes. Libertatea de a face aproape orice vrei, îmbinat cu un gameplay revoluționar pentru acea perioadă, plus o poveste satirică excepțional scrisă. Ingrediente pe care nimeni altcineva nu a știut să le folosească la fel de bine.

De-asta mă întreb de ce această trilogie de jocuri remastered, adică modernizate, a fost lansată atât de prost. De ce o companie uriașă precum Rockstar n-a fost în stare să facă o lansare bună. Poate că există un răspuns... Și nu are legătură cu fanii ci cu banii. Povestea era deja scrisă, personajele din joc sunt deja cunoscute... Doar la grafică s-a lucrat că nah, să arate bine și pe Playstation 5, Seria X și S de la Microsoft și Nintendo Switch.

Am mai văzut astfel de exemple în trecut de la Electronic Arts. Activision Blizzard este implicată în multe scandaluri iar jocurile lor par să fie pe ultimul loc în agenda priorităților. Mai țineți minte Cyberpunk 2077? Încă nu are versiune dedicată pentru consolele din generația nouă. Încă mai au de reparat la el. Doar No Man's Sky și-a spălat păcatele.

Sunt atât de multe probleme în joc încât pe youtube există compilații cu acestea. Compilații care au strâns milioane de accesări în câteva săptămâni.

Sunt și părți bune: grafica. Texturi noi, demne de jocurile din perioada noastră. Personajele arată ca niște jucării printate 3D și eu cred că se potrivește unui joc de satiră socio-politică.

Jocurile sunt în continuare foarte distractive. Recomand doar celor nostalgici cărora GTA le-a marcat copilăria, cât și celor mai noi gameri... dacă au vârsta necesară. Doar că nu ar trebui să cumpărați trilogia acum, ci doar când o să fie reparată și poate și-o idee mai ieftină. Pe nintendo switch nu merg prea bine, deocamdată.