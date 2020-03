iLikeIT. Care este arma secretă a producătorilor de jocuri video, mai realiste ca niciodată

Industria de gaming valorează în prezent peste 120 de miliarde de dolari. Cred că putem spune că jocurile video fac parte cumva din cultura globală.

Două miliarde și jumătate de oameni se joacă pe telefon, tablete, PlayStation, Xbox sau PC și nu sunt ușor de mulțumit.

Arma secretă din ultimii 3-4 ani a producătorilor de jocuri video este...aceeași inteligență artificială despre care am vorbit mai devreme. Îi ajută să testeze, să creeze personaje, să genereze lumi fantastice și să dea o notă reală...rezultatului final. Mult mai repede. Vestea bună e că încă au nevoie de noi să învețe primii pași...

Jocurile video sunt acum mai realiste ca niciodată. Se observă cel mai bine în producțiile care se concentrează pe persoanaje din viața de zi cu zi. Cel mai bun exemplu ne e și cel mai la îndemână. FIFA 20, la care se lucrează și în România. Totul pleacă de la capturarea mișcărilor reale...și nu doar gesturi, ci și reacții ori emoții.

De aici își întră în rol sistemul de inteligență artificială. Iar FIFA vine cu un mare avantaj: apare an de an, iar progresul trebuie semnalizat, pentru că nu cumva popularitatea jocului să scadă.

Mihai Adamescu, producător Electronic Arts: ”Pentru că noi avem acest ciclu de producție, care este o responsabilitate foarte mare, nu putem ajunge la o scanare 100% a tuturor jucătorilor din lume, însă tot ce înseamnă conținut în joc încercăm să-l înbogățim. Dacă anul ăsta avem un nr. x de scanări, clar anul următor vom avea și mai multe, la fel cum facem și cu stadioanele. Este o muncă continuă. Tot timpul apare altceva.”

Inteligența artificială face, însă, mult mai mult decât atât.

Mihai Adamescu, producător Electronic Arts: ”Inteligenţa artificială în FIFA se aplică foarte mult în ceea ce înseamnă gameplay şi percepţia pe care o au asupra gameplay-ului. De la an la an încercăm să schimbăm şi să apropiam ce se întâmplă în FIFA cu viața reală. Un exemplu, dacă e să ne uităm la FIFA 17, FIFA 18 vei vedea cum animaţiile de pe teren, cum aptitudinile pe care le întreprind jucătorii A.I, cei pe care nu-i controlezi tu, sunt foarte diferite. Am ajuns să trecem de la un A.I, care este mai puțin responsiv, care în anumite situații nu acționa ca un jucător real, ca şi cum tu ca user, ca utilizator real te-ai aştepta să acționeze, ajungând în FIFA 20, unde nu numai că emulam foarte bine mișcările, off the balll, dar și când vine vorba de detalii. Aici A.I-ul are un rol foarte important în a selecta animația respectivă, pentru că experiența ta vizuală să fie una normală și să se îmbine foarte bine cu fizica.”

La fel se întâmplă și în alte producții EA Sports: NHL sau NBA. Și mai spectaculos ni se pare ce am descoperit în Grand Slam Tennis, unde Nadal lovește la fel de puternic ca-n realitate. Federer e agil ca o felină, iar Boris Becker servește impecabil. Personajele nu doar că seamănă cu sportivii reali, ci joacă la fel ca ei.

Tudor Stănescu, Electronic Arts: ”Acum asistăm la un punct de cotitură în industria gaming-ului, pentru că inteligența artificială până acum era folosită cel mai mult în game, adică în aceste comportamente sau entități din joc, dar acum schimbarea de paradigmă este că inteligența artificială este folosită și pentru a ușura muncă designarilor, artiștilor și a celor care fac jocurile. Mai ales în zona de machine learning. Există în industrie niște workflow-uri mult, mult ușurate de către tehnologia de inteligență artificială.”

Cu astfel de sisteme lucrează acum și cei de la Ubisoft, o multinațională cu birouri în Montreal, Quebec, Paris, Sofia, Belgrad, Kiev și București. Lor le datorăm experiențele din Assasin's Creed Odyssey sau Syndicate. Aici, amănuntul interesant este folosirea AI-ului în testarea propriu-zisă.

Danel Cipu, Ubisoft România: ”Este foarte mult content de jucat și deși avem o echipa de testat mare este aproape imposibil să acoperim tot jocul. A trebui să creăm o inteligență artificială, un AI care să testeze jocul pentru noi, un AI care chiar controlează player-ul, cum l-aș controla eu acum și care are invincibilitate, să nu moară de la atacuri și el să se ducă să facă misunile, să anunțe echipele de development pe email sau să anunțe promblemele, să ne spună că nu a putut să completeze acest quest, această temă..”

La cel mai recent Assasin's Creed Odyssey s-a lucrat aproximativ doi ani, o periodă relativ scurtă, având în vedere complexistatea jocului. Meritul îi aparține sistemului AI dezvoltat la Ubisoft.

Tot ceea ce vedem în joc este generat de un computer, iar inamicii sunt controlați tot de inteligența artificială. Și la fel se întâmplă și cu gradul de dificultate al jocului.

Daniel Cipu, Ubisoft România: ”Unii jucători vor să se relaxeze, alţii vor să fie provocaţi să aibă un challenge. Aici este partea cea mai interesantă. Poţi face un A.I foarte deştept, dar cel mai greu este să-l faci să ştie când trebuie să fie prost. Poţi să faci un A.I care te distruge şi te bate perfect, dar nu toată lumea vrea să facă asta. Unii oameni poate vor să dea dificultatea mai jos.”

În Assasin's Creed Syndicate acțiunea se întâmplă în Londra, un oraș unde traficul este imprevizibil. Inteligența artificială a generat în acest caz drumuri, intersecții, semafoare și treceri de pietoni după o hartă interactivă a orașului. În unele momente a creat și căruțe, oameni și tot felul de elemente, care să dea viață și culoare jocului.

Daniel Cipu, Ubisoft România: ”A.I-ul ne va ajuta nu doar să înlocuim ceea ce facem până acum, ci să ne ajute să facem din ce în ce mai mult. Înainte era un joc mic, dar scopul nu este să facem un AI care să ne ajute să facem un joc la fel, ci unul de două ori mai mare, de trei ori mai mare. Lucru care ar putea înregistra cumva de zece ori mai mulți oameni. Atunci folosim acest A.I care să ne ajute să scoatem într-un timp decent un joc mult mare mare care era peste posibilităţile oamenilor în trecut.”

Vestea bună e că și calculatoarele au nevoie de sprijin. Uman. E nevoie de game testeri care să le inițieze în procesarea informațiilor, depistarea erorilor de programare și nu numai.

Tudor Stănescu, Electronic Arts: ”Inteligența artificială nu va înlocui până la urmă pe nimeni, ci pur și simplu va permite scalarea și ne va permite să facem mai mult, să facem mai multe jocuri, mai interesante, mai mari că și conținut, să le tesăm mai bine și mai eficient. Nu va înlocui pe nimeni, ci pur și simplu ne va permite nouă să scalăm.”

Dacă ne îndreptăm spre ”Ready Player One”...rămâne de văzut. Visăm, însă, la un sistem de inteligență artificială care să se adapteze la modul de joc al fiecărui jucător, care să citească gândurile, să intuiască mișcările și să surprindă, zilnic, cu ceva nou.