ILikeIT. Ce este Smartbill, soluția care promite să scape micile firme de hârtii și birocrație

O soluție pentru a scăpa de hârtii și sarcini repetitive o reprezintă o aplicație care preia cele mai plictisitoare sarcini de birou, într-o firmă.

Marian Andrei și invitatul său au explicat la ce e bună aplicația 100% românescă și cum funcționează aceasta, în emisiunea ILikeIT.

Este o rețea desocializare românească, smartbill.ro, lansată de trei cofondatori. De curând au lansat o funcție foarte interesantă care senumește „Rețeaua” - un fel de rețea de socializare pentru firme și antreprenori.

Mircea Căpățână: „Proiectul a fost început în 2007, era un progrămel care făcea avize, facturi, chitanțe și proforme. În 13 aprilie, smartbill o să împlinească 14 ani, iar de atunci s-a schimbat foarte mult, face și gestiune și contabilitate, ne-am mutat și în cloud și iată că acum un vis pe care îl avem din 2015 a de venit realitate, și am lansat rețeaua Smartbill.”

Marian Andrei: Ce este smart la ea?

Mircea Căpățână: „Pornesc de la paradigma din 2014-2015, imaginează-ți că fiecare firmă era ca o insulă, imaginează-ți că primeai un set de hârtii de la furnizorii tăi, la tine, în insula ta, în afacerea ta, le băgai de mână în calculator. Mai departe tu, de asemenea emiteai niște documente pe hârtie care mergeau mai departe la clienții tăi sau la contabilitate. Gândiți-vă că atunci extrasele bancare trebuiau tipărite și ștampilate de bancă și de abia după aia le puteai trimite la contabil. Între timp, lucrurile s-au schimbat, și noi permitem importul extraselor bancare direct în smartbill, sunt mii de încasări, și se emit automat documente pe baza lor. Ce se schimbă acum cu Rețeaua...avem următorul scenariu: avem două firme, firma lui George și firma Simonei. George este furnizor pentru Simona și Simona cumpără marfă de la George. Avem fereastra de factură, George salvează factura și ce faci, trimiți factura clientului tău, se trimite prin email și mai nou prin rețeaua smartbill. Simona este altă firmă cu totul și cu totul în altă parte, presupunem că are un magazin online. Intră și vede că are trei noi documente nesalvate care i-au intrat în rețeaua Smarbill, și intră să vadă, prima dată, ce factură a primit de la George. Ce este important e că atunci când primim marfă trebuie să emitem un document - notă de constatare și recepție diferențe. E un document musai să fie emis, și o dată cu acesta se încarcă și marfa în gestiunea noastră. Astea se primeau de mână și intrai și băgai pe fiecare în parte în calculator. Atât George cât și Simona au smartbill, și ce am facut noii cu Rețeaua, le-am dat posibilitatea să se conecteze. Smartbill are 50.000 de utilizatori.”