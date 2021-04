ILikeIT. Artiștii români au început să facă bani din NFT-uri. Cum se împacă arta digitală cu tehnologia criptomonedelor

Arta digitală câștigă tot mai mult teren, inclusiv în România. Tineri de-ai noştri au vândut lucrări de mii de dolari sub forma aşa-numitelor NFT-uri, coduri unice care au la bază un certificat de autenticitate.

Noua tehnologie motivează și inspiră artiști din toate domeniile, dar este şi un mijloc prin care oamenii cu mulţi bani îşi cresc şi mai mult veniturile, cu ajutorul criptomonedelor.

Victor Fota, artist: „Aici avem computerul, stația de lucru, unde execut partea digitală. Aici este şevaletul, unde execut lucrările mici.”

Reporter: Aici petreci probabil cel mai mult timp?

Victor Fota: Da, absolut!

Reporter: Şi aici ce avem?

Vctor Fota: Este tableta pe care avem referinţa sau schiţa după care lucrez.

Victor Fota este artist full time de mai bine de 10 ani. A terminat Universitatea Națională de Artă din București. Iar lucrările lui au ajuns la Muzeul de Artă Contemporană din Sicilia sau în Statele Unite, în galerii din Denver și New York.

Victor Fota, artist: „Inițial am fost sceptic, dar am văzut că un artist, James Jean, pe care îl urmăresc şi îl respect, a vândut un NFT și am zis...e clar, e serioasă treaba, trebuie s-o iau în serios.”

NFT-urile ce-i poartă semnătura au fost cumpărate de colecționari din China și Statele Unite. Unul dintre primele sale seturi de lucrări a fost vândut cu 2000 de dolari.

Tammy Lovin, artist: „Am lucrat la conceptul din spate aproape o lună de zile și la realizarea lui. Am folosit soft-uri 3D, am folosit animație, am folosit programe de editare video, am desenat pe tabletă.”

Pentru a explica, însă, concret ce este un NFT trebuie să ne întorcem puțin la aşa numita tehnologie blockchain, cum numesc specialiștii, este cea mai sigură bază de date creată până în prezent. O bază de date publică, descentralizată, transparentă, care poate fi supusă oricând unui audit.

Iar, NFT-ul, o prescurtare pentru NON FUNGIBLE TOKEN, este prin definiție un cod unic, un certificat de autenticitate, care poate fi stocat și urmărit în sistem blockchain.



Mădălina Ivașcu, curator artă digitală: „Noi nu mai folosim acum aceste noi medii tehnologice doar de dragul artei, pentru a experimenta aplicabilitatea lor în artă, ci devin niște asset-uri pe care le putem vinde mai departe.”

Impresionant este cât de repede și-au găsit utilitatea NFT-urile în mai toate domeniile. În muzică, imobiliare, industria auto și nu numai.

La noi, organizatorii UNTOLD au lansat recent un certificat de autenticitate prin care fanii festivalului pot deține acum anumite momente UNTOLD.

