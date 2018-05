iCEE.fest 2018, în linie dreaptă: două săptămâni până când giganții Internetului și tehnologiei vin la București

Ultimele bilete de la iCEE.fest 2018 se scumpesc vineri.

Interactive Central and Eastern Europe Festival – pe scurt, iCEE.fest – va prezenta la București având pe cele 7 scene speakeri de la companii precum Facebook, Google, The New York Times, Shazam, CNN sau Netflix cele mai noi tendințe în digital si tehnologie.

Anul acesta, organizatorii propun nu mai puțin de 9 linii principale de conținut – agenda completă e aici - si aproape 200 de reprezentanți ai unor mari companii care vor susține prezentări si workshopuri, la care se adaugă speakeri si traineri independenți, cunoscuți în întreaga lume.

Printre ei: Gerd Leonhard, autorul celebrei cărți “Technology vs. Humanity”, David Scheider, co-autor al comediei “The Death of Stalin”, futuristul Simon Gosling, Brian Wong, cel mai tânăr antreprenor din digital & tech care a primit finanțare si autor al cărții “The Cheat Code” sau Grant Sabatier – un milionar in bitcoin si promotor al metodelor alternative de economisire. Dar si mulți alții, listați aici.

Cele 9 linii de conținut, despre care puteți citi detalii aici, sunt:

1. Disruption by Tehnology – despre cum tehnologia schimbă modelele de business

2. VR/AR & Creativity – campanii virale spectaculoase si proiecte VR în experiență de cinema

3. Advertising & Marcom – cele mai noi tendințe în comunicarea comercială online

4. Digital Content & AdTechnology – provocările la care sunt supusi producătorii de conținut si cum pot isi pot monetiza traficul într-o industrie dominată de Google si Facebook

5. eCommerce & Retail – linie dedicată celor care vând online produse si servicii

6. Fintech, Blockchain & Cryptocurrencies – o scenă separată dedicată lumii financiar-bancare si a noilor tehnologii din domeniu

7. eHealth & MedTech – transformările aduse de digital în medicină si relația cu pacienții, în parteneriat cu prestigiosul program Stanford Medicine X

8. Tech & Democracy – despre impactul tehnologiei în comunicarea publică si politică, în parteneriat cu Majoritas

9. Startups & Investments – o scenă dedicată antreprenorilor, fondurilor de investiții si startupurilor

Pe lângă partea “serioasă”, ca de obicei, iCEE.fest e presărat de momente de stand-up comedy susținute de actorul si comediantul britanic Jeff Leach, care e gazda festivalului, precum si de concerte susținute de Arme, The Mono Jacks sau Șuie Paparude, care se vor desfăsura în “The Summer Playground” – zona de socializare si distracție a festivalului.

Interactive Central and Eastern Europe Festival se desfăsoară la Bucuresti peste exact două săptămâni, pe 14 si 15 iunie.

Lista biletelor disponibile este aici. Prețurile se vor majora vineri, 1 iunie. Pentru elevi si studenți accesul se poate obține gratuit, prin înscrierea la Bursele iCEE.fest, aici.

Care e atmosfera si ce cred speakerii care au fost la festival în anii trecuți puteți vedea, în doar 90 de secunde, în clipul de mai jos:

Festivalul este organizat în parteneriat cu Orange si are printre susținători BCR, Glo, Nissan, Kaufland, mPlatform, VTex, ENEL, Medlife, Freewheel / Comcast, Nescafe Dolce Gusto, Coca-Cola si alți parteneri.

