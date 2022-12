Gadgeturile anului 2022, pentru muncă și distracție. Dispozitivele care i-au încântat pe iubitorii de tehnologie

Sunt o multitudine de opțiuni din care poți alege, poți găsi tehnologie cool pentru tine sau apropiați, de făcut cadou. Noile căști cu anulare a zgomotului, jocurile video uimitoare și accesoriile utile pentru casa inteligentă sunt doar câteva dintre obiectele high-tech potrivite aproape oricui.

Gadgeturile de astăzi pot fi dispozitive pentru divertisment sau instrumente utile pentru viața de zi cu zi. Nu trebuie să fi as în tehnologie pentru a le folosi. Iată unele dintre gadgeturile anului 2022, catalogate prin prisma vânzărilor și a funcționalităților oferite, potrivit NBC News.

Apple AirTag

Shutterstock

Îți pierzi mereu cheile? Sau animalul tău de companie dispare constant? Apple AirTag este o modalitate excelentă de a găsi obiectele pierdute, permițându-vă să urmăriți locația AirTag-ului prin intermediul smartphone-ului. La fel ca multe dispozitive Apple, îl puteți personaliza gratuit, cu logou-uri ori date proprii.

Căști VR Meta Quest 2

Shutterstock

Meta Quest 2 pot reprezenta un cadou preferat pentru jucătorii care experimentează realitatea virtuală. Denumit anterior Oculus Quest 2, Meta Quest 2 oferă o mare varietate de divertisment VR prin aceste căști wireless de înaltă rezoluție. Pentru primul tău joc VR, îți recomandăm Beat Saber – un joc distractiv de acțiune ritmic în stilul Guitar Hero, dar cu sabii laser, spun jurnaliștii de la NBC News.

Smartish's Wallet Slayer Vol. 1 pentru iPhone 14

Smartish's Wallet Slayer

Wallet Slayer este atât o husă pentru telefon, cât și un portofel pentru carduri. Te ajută să ai cât mai puține obiecte din buzunar, putând astfel să renunți la portofelul pentru cardurile bancare. Există o asemenea carcasă și pentru iPhone 13 durabilă, confortabilă și relativ subțire. Dezavantajul este că nu îl veți putea folosi în tandem cu un încărcător wireless sau alte accesorii.

Cadouri pentru jucători - Valve Steam Deck și Nintendo Switch

Shutterstock

Steam Deck este o consolă de jocuri mobilă super-puternică, care rulează toate tipurile de jocuri pentru computer. Experții publicației recomandandă Steam Deck pentru jucătorii de pe computer care doresc să joace jocurile lor preferate și din metrou sau autobuz. Steam Deck a fost lansat anteriro în 2022, însă avea unele bug-uri și compania producătoare remedia unele probleme de software. Recomandarea experților pentru o experiență minunată de joc este verificarea listei oficiale a jocurilor compatibile, de pe situl producătorului.

Și Nintendo Switch este o consolă hibridă de jocuri, care oferă avantajul conectării la TV. Poate rula multe dintre cele mai bine vândute jocuri apreciate de critici, cum ar fi Super Mario Odyssey , Mario Kart 8 Deluxe și The Legend of Zelda: Breath of the Wild , precum și jocuri multiplayer superamuzante precum Overcooked! Oricine este interesat de jocuri va găsi ceva care să-i placă pe plaforma Nintendo Switch.

Un alt cadou potrivit pentru gameri poate fi Xbox Game Pass- abonament pentru jocuri. Este, în esență, Netflix-ul jocurilor video – un serviciu de abonament lunar cu sute de jocuri video noi, de top și clasice. Serviciul de abonament este disponibil pe Xbox sau PC .

Difuzor Bluetooth portabil Sonos Roam

Shutterstock

Tinerii, dar și toți iubitorii de muzică apreciază un difuzor inteligent, care să ofere o calitate foarte bună a redării și să se poată interconecta cu restul gadgeturilor din casă. Difuzorul Sonos Roam oferă un sunet puternic, o conexiune utilă pentru HUB-urile inteligente de administrat locuința, și o setare specială de sunet pentru un mediu cu zgomot. Rezistența la apă și praf IP67 îl protejează de ploaie, nisip și chiar imersiuni de 30 de minute în piscină, așa cum afirmă producătorul. De asemenea, este compatibil cu încărcarea wireless, și are o durată de viață a bateriei de 9 până la 10 ore.

Căști over-the-ear Sony WH-1000XM5 cu anularea zgomotului

Shutterstock

Aceste căști de la Sony sunt cele mai recente din gama cu funcția de anulare a zgomotului Durata de viață a bateriei este de 30 de ore este indicată folosirii la birou sau în timpul călătoriilor lungi. Căștile oferă o gamă largă de frecvențe (4Hz-40.000-Hz), adică o gamă mai largă de sunete care pot fi redate. Anularea zgomotului poate bloca zgomotul de fundal nedorit, deși căștile au și un mod ambiental dedicat, care permit și zgomotul exterior.

Hatch Rest Night Light Sound Machine

Hatch Rest Night Light Sound Machine

Este o combinație între un gadget audio și unul care oferă lumină ambientală, pentru noapte. Hatch Rest poate fi personalizat cu 10 culori și 11 sunete, inclusiv cântece de leagăn, sunete de ploaie, valuri oceanice, păsări, pentru a crea un mediu propice de adormit copilul. În plus, aplicația Hatch vă permite să programați culori și sunete pentru ora de somn, de culcare și de trezire chiar de pe alte dispozitive inteligente, pentru a ajuta copilul să mențină un program adecvat de somn, potrivit producătorului.

Sticla de apă inteligentă Equa

Equa Smart Bottle

Această sticlă inteligentă de apă de 0,7 litri este un cadou unic. Îl puteți conecta la o aplicație pentru smartphone pentru a controla marginea LED-ului din partea de jos a sticlei. Prin intermediul aplicației, puteți seta un program care va clipi LED-ul la intervale regulate, amintindu-vă să beți apă. Este în același timp și un termos eficient, pentru că menține băutura rece până la 24 de ore și băutura caldă până la 12, afirmă producătorul.

