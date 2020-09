FOTO. Cum arată prima fotografie de 3.200 de megapixeli. Aparatul care poate poza o minge de golf de la 24 de km

Sunt cele mai mari fotografii realizate vreodată într-o imagine singulară și au fost făcute în timpul unei etape ce a vizat testarea planului focal al unei camere foto care se află în faza de asamblare.

Planul focal complet al camerei are o lăţime de aproximativ 61 de centimetri şi conţine 189 de senzori individuali - dispozitive cu cuplaj de sarcină. Fiecare dintre aceşti senzori poate capta o imagine de 16 megapixeli, potrivit unui comunicat.

Imaginile sunt atât de mari încât ar fi nevoie de 378 de ecrane 4K de înaltă definiţie pentru a afişa una dintre ele la dimensiune completă. Rezoluţia este atât de mare, încât o minge de golf ar putea fi observată de la o distanţă de aproximativ 24 de kilometri, scrie Agerpres.

Senzorii de imagine vor putea detecta obiecte de 100 de milioane de ori mai greu de observat decât cele vizibile cu ochiul liber - o sensibilitate ce ar permite unei persoane să vadă o lumânare de la mii de kilometri distanţă, a indicat SLAC National Accelerator Laboratory.

După ce va fi asamblată cu succes, camera va fi instalată la Observatorul Rubin din Chile.

Assembling the focal plane of the @VRubinObs LSST Camera took six months, and incredible precision! See how it was done in this video produced by @SLAClab https://t.co/I6Jsu7kZMZ pic.twitter.com/fbaQvFFEnZ