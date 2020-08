Detaliul șocant din permisul de conducere al unei femei. A rămas îngrozită după ce l-a ridicat

Femeia a povestit cum, în ciuda faptului că datele persoane erau corecte, poza din permis era în neregulă, transmite Mirror.

Deși femeia și-a făcut poză, ea nu apărea în permis, putându-se observa doar scaunul pe care era așezată la acel moment.

„Șeful meu s-a amuzat teribil. Când m-am dus la muncă următoarea zi, el a văzut un scaun și mi-a spus că a crezut că sunt eu, ba chiar că l-ar fi salutat”, a spus ea.

Woman given new driving licence but realises 'something isn't right' with photohttps://t.co/1HBN5K7ipV pic.twitter.com/jGNsZH6h2c