Facebook lansează o aplicație de mesagerie pentru cupluri. Pentru ce este utilă

Facebook a lansat o aplicaţie dedicată cuplurilor, denumită "Tuned", care le permite acestora să converseze, să partajeze fotografii şi fişiere muzicale, dar şi să beneficieze de o cronologie a unor amintiri comune, informează Reuters.

Aplicaţia este în prezent disponibilă doar în magazinul virtual al grupului Apple - App Store - pentru utilizatori din Statele Unite şi Canada, potrivit BBC.

Conform site-ului The Information, noua aplicaţie a fost creată de o mică echipă de informaticieni din cadrul companiei Facebook, denumită New Product Experimentation (NPE), care are misiunea de a dezvolta produse noi pentru reţelele de socializare.

Aplicaţia Tuned este "un spaţiu privat în care tu şi partenerul tău de viaţă puteţi să fiţi doar voi înşivă".

În prezent, aplicația ocupă locul 872 în Statele Unite şi locul 550 în Canada în topul descărcărilor online dedicate reţelelor de socializare, potrivit platformei Sensor Tower.

